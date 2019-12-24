Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2019)

24 декабря, 2019 09:51

https://report.az/storage/news/2499318170d4701bab9ba9b5fb661ca4/343357d2-43ec-4db8-8974-6b852bd51043_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 66,43 -0,18 12,63 Нефть WTI (доллар/баррель) 60,52 -0,70 15,11 Золото (доллар/унция) 1 492,50 9,90 211,20 Индексы Dow-Jones 28 551,53 174,57 5 224,07 S&P 500 3 224,01 18,64 717,16 Nasdaq 8 945,65 58,43 2 310,37 Nikkei 23 809,34 -62,58 3 794,57 Dax 13 300,98 89,02 2 742,02 FTSE 100 7 623,59 49,77 895,46 CAC 40 6 029,37 57,09 1 298,68 Shanghai Composite 2 970,19 -52,71 476,29 Bist 100 112 175,19 1 575,76 20 904,71 RTS 1 535,00 15,51 466,28 Валюта USD/EUR 1,1088 -0,0029 -0,0379 USD/GBP 1,2943 -0,0079 0,0189 JPY/USD 109,3900 0,0600 -0,3000 RUB/USD 62,2284 -0,1271 -7,1230 TRY/USD 5,9479 0,0075 0,6585 CNY/USD 7,0101 0,0027 0,1316