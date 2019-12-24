|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Нефть Brent (доллар/баррель)
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|-0,18
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|49,77
|895,46
|CAC 40
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|Shanghai Composite
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|-52,71
|476,29
|Bist 100
|112 175,19
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|20 904,71
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2019)
https://report.az/storage/news/2499318170d4701bab9ba9b5fb661ca4/343357d2-43ec-4db8-8974-6b852bd51043_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости