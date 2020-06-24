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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 42,56 - 0,45 - 25,77
Нефть WTI (доллар/баррель) 40,24 - 0,22 - 21,53
Золото (доллар/унция) 1 785,90 20,60 267,80
Индексы
Dow-Jones 26 156,10 131,14 - 2 489,16
S&P 500 3 131,29 13,43 - 108,73
Nasdaq 10 131,37 74,89 1 124,75
Nikkei 22 575,38 - 53,42 - 1 099,69
Dax 12 523,76 260,79 - 813,35
FTSE 100 6 320,12 75,50 - 1 324,78
CAC 40 5 017,68 68,98 - 1 019,41
Shanghai Composite 2 975,17 4,69 - 58,16
Bist 100 115 338,85 148,80 1 655,25
RTS 1 281,18 24,41 - 268,22
Валюта
USD/EUR 1,1315 0,0048 0,0117
USD/GBP 1,2515 0,0043 - 0,0598
JPY/USD 106,5800 - 0,5600 - 2,5800
RUB/USD 68,7666 - 0,2741 6,6291
TRY/USD 6,8477 0,0002 0,8983
CNY/USD 7,0695 - 0,0071 0,0898
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