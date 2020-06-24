|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|42,56
|- 0,45
|- 25,77
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|40,24
|- 0,22
|- 21,53
|Золото (доллар/унция)
|1 785,90
|20,60
|267,80
|Индексы
|Dow-Jones
|26 156,10
|131,14
|- 2 489,16
|S&P 500
|3 131,29
|13,43
|- 108,73
|Nasdaq
|10 131,37
|74,89
|1 124,75
|Nikkei
|22 575,38
|- 53,42
|- 1 099,69
|Dax
|12 523,76
|260,79
|- 813,35
|FTSE 100
|6 320,12
|75,50
|- 1 324,78
|CAC 40
|5 017,68
|68,98
|- 1 019,41
|Shanghai Composite
|2 975,17
|4,69
|- 58,16
|Bist 100
|115 338,85
|148,80
|1 655,25
|RTS
|1 281,18
|24,41
|- 268,22
|Валюта
|USD/EUR
|1,1315
|0,0048
|0,0117
|USD/GBP
|1,2515
|0,0043
|- 0,0598
|JPY/USD
|106,5800
|- 0,5600
|- 2,5800
|RUB/USD
|68,7666
|- 0,2741
|6,6291
|TRY/USD
|6,8477
|0,0002
|0,8983
|CNY/USD
|7,0695
|- 0,0071
|0,0898
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2020)
https://report.az/storage/news/1dccee7364b7f20507cb9f07a594dcbc/19c4d4fc-77b6-4b61-b3d8-f566d453044d_292.jpg
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