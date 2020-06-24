Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2020)

24 июня, 2020 09:21

https://report.az/storage/news/1dccee7364b7f20507cb9f07a594dcbc/19c4d4fc-77b6-4b61-b3d8-f566d453044d_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 42,56 - 0,45 - 25,77 Нефть WTI (доллар/баррель) 40,24 - 0,22 - 21,53 Золото (доллар/унция) 1 785,90 20,60 267,80 Индексы Dow-Jones 26 156,10 131,14 - 2 489,16 S&P 500 3 131,29 13,43 - 108,73 Nasdaq 10 131,37 74,89 1 124,75 Nikkei 22 575,38 - 53,42 - 1 099,69 Dax 12 523,76 260,79 - 813,35 FTSE 100 6 320,12 75,50 - 1 324,78 CAC 40 5 017,68 68,98 - 1 019,41 Shanghai Composite 2 975,17 4,69 - 58,16 Bist 100 115 338,85 148,80 1 655,25 RTS 1 281,18 24,41 - 268,22 Валюта USD/EUR 1,1315 0,0048 0,0117 USD/GBP 1,2515 0,0043 - 0,0598 JPY/USD 106,5800 - 0,5600 - 2,5800 RUB/USD 68,7666 - 0,2741 6,6291 TRY/USD 6,8477 0,0002 0,8983 CNY/USD 7,0695 - 0,0071 0,0898

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров