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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (23.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 43,01 0,40 -25,32
Нефть WTI (доллар/баррель) 40,46 0,53 -21,31
Золото (доллар/унция) 1 765,30 9,10 247,20
Индексы
Dow-Jones 26 024,96 153,50 -2 620,30
S&P 500 3 117,86 20,12 -122,16
Nasdaq 10 056,48 110,36 1 049,86
Nikkei 22 628,80 150,01 -1 046,27
Dax 12 262,97 -67,79 -1 074,14
FTSE 100 6 244,62 -47,98 -1 400,28
CAC 40 4 948,70 -30,75 -1 088,39
Shanghai Composite 2 970,48 2,85 -62,85
Bist 100 115 190,05 1 697,30 1 506,45
RTS 1 256,77 -2,38 -292,63
Валюта
USD/EUR 1,1267 0,0089 0,0069
USD/GBP 1,2472 0,0100 -0,0641
JPY/USD 107,1400 0,2700 -2,0200
RUB/USD 69,0407 -0,5224 6,9032
TRY/USD 6,8475 -0,0050 0,8981
CNY/USD 7,0766 0,0056 0,0969
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