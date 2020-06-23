|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|43,01
|0,40
|-25,32
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|40,46
|0,53
|-21,31
|Золото (доллар/унция)
|1 765,30
|9,10
|247,20
|Индексы
|Dow-Jones
|26 024,96
|153,50
|-2 620,30
|S&P 500
|3 117,86
|20,12
|-122,16
|Nasdaq
|10 056,48
|110,36
|1 049,86
|Nikkei
|22 628,80
|150,01
|-1 046,27
|Dax
|12 262,97
|-67,79
|-1 074,14
|FTSE 100
|6 244,62
|-47,98
|-1 400,28
|CAC 40
|4 948,70
|-30,75
|-1 088,39
|Shanghai Composite
|2 970,48
|2,85
|-62,85
|Bist 100
|115 190,05
|1 697,30
|1 506,45
|RTS
|1 256,77
|-2,38
|-292,63
|Валюта
|USD/EUR
|1,1267
|0,0089
|0,0069
|USD/GBP
|1,2472
|0,0100
|-0,0641
|JPY/USD
|107,1400
|0,2700
|-2,0200
|RUB/USD
|69,0407
|-0,5224
|6,9032
|TRY/USD
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|-0,0050
|0,8981
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|7,0766
|0,0056
|0,0969
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (23.06.2020)
https://report.az/storage/news/dd3ef8703fec4b2e99451f971339dec6/fe8e0ed9-58ba-4eb0-9e07-621e68ac3955_292.jpg
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