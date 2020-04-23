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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 20,44 - 1,22 - 47,89
Нефть WTI (доллар/баррель) 14,5 10,09 - 47,27
Золото (доллар/унция) 1 738,3 50,5 220,2
Индексы
Dow-Jones 23 475,82 456,94 - 5 169,44
S&P 500 2 799,31 62,75 - 440,71
Nasdaq 8 495,38 232,15 - 511,24
Nikkei 19 137,95 - 142,83 - 4 537,12
Dax 10 415,03 165,18 - 2 922,08
FTSE 100 5 770,63 129,6 - 1 874,27
CAC 40 4 411,8 54,34 - 1 625,29
Shanghai Composite 2 843,98 16,97 - 189,35
Bist 100 98 331,2 576,19 - 15 352,4
RTS 1 066,01 53,86 - 483,39
Валюта
USD/EUR 1,0815 - 0,0037 - 0,0383
USD/GBP 1,2311 0,0039 - 0,0802
JPY/USD 107,75 0,4 - 1,41
RUB/USD 75,9252 - 1,3803 13,7877
TRY/USD 6,994 0,0061 1,0446
CNY/USD 7,0842 - 0,0078 0,1045
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