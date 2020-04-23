Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2020)

23 апреля, 2020 09:33

https://report.az/storage/news/e13fb4ee5d0c372dc3a9b833a847df6a/1b6136ad-ef73-442e-9b8b-1c191dfac489_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 20,44 - 1,22 - 47,89 Нефть WTI (доллар/баррель) 14,5 10,09 - 47,27 Золото (доллар/унция) 1 738,3 50,5 220,2 Индексы Dow-Jones 23 475,82 456,94 - 5 169,44 S&P 500 2 799,31 62,75 - 440,71 Nasdaq 8 495,38 232,15 - 511,24 Nikkei 19 137,95 - 142,83 - 4 537,12 Dax 10 415,03 165,18 - 2 922,08 FTSE 100 5 770,63 129,6 - 1 874,27 CAC 40 4 411,8 54,34 - 1 625,29 Shanghai Composite 2 843,98 16,97 - 189,35 Bist 100 98 331,2 576,19 - 15 352,4 RTS 1 066,01 53,86 - 483,39 Валюта USD/EUR 1,0815 - 0,0037 - 0,0383 USD/GBP 1,2311 0,0039 - 0,0802 JPY/USD 107,75 0,4 - 1,41 RUB/USD 75,9252 - 1,3803 13,7877 TRY/USD 6,994 0,0061 1,0446 CNY/USD 7,0842 - 0,0078 0,1045

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