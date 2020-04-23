|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|20,44
|- 1,22
|- 47,89
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|14,5
|10,09
|- 47,27
|Золото (доллар/унция)
|1 738,3
|50,5
|220,2
|Индексы
|Dow-Jones
|23 475,82
|456,94
|- 5 169,44
|S&P 500
|2 799,31
|62,75
|- 440,71
|Nasdaq
|8 495,38
|232,15
|- 511,24
|Nikkei
|19 137,95
|- 142,83
|- 4 537,12
|Dax
|10 415,03
|165,18
|- 2 922,08
|FTSE 100
|5 770,63
|129,6
|- 1 874,27
|CAC 40
|4 411,8
|54,34
|- 1 625,29
|Shanghai Composite
|2 843,98
|16,97
|- 189,35
|Bist 100
|98 331,2
|576,19
|- 15 352,4
|RTS
|1 066,01
|53,86
|- 483,39
|Валюта
|USD/EUR
|1,0815
|- 0,0037
|- 0,0383
|USD/GBP
|1,2311
|0,0039
|- 0,0802
|JPY/USD
|107,75
|0,4
|- 1,41
|RUB/USD
|75,9252
|- 1,3803
|13,7877
|TRY/USD
|6,994
|0,0061
|1,0446
|CNY/USD
|7,0842
|- 0,0078
|0,1045
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2020)
https://report.az/storage/news/e13fb4ee5d0c372dc3a9b833a847df6a/1b6136ad-ef73-442e-9b8b-1c191dfac489_292.jpg
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