|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,42
|-1,89
|-5,91
|Нефть WTI (доллар/баррель)
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|-2,47
|-5,90
|Золото (доллар/унция)
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|7,40
|40,40
|Индексы
|Dow-Jones
|29 186,27
|-9,77
|541,01
|S&P 500
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|0,96
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|Dax
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|FTSE 100
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|-38,78
|-72,98
|CAC 40
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|-35,01
|-26,11
|Shanghai Composite
|3 016,18
|-28,85
|-17,15
|Bist 100
|122 747,08
|-809,05
|9 063,48
|RTS
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|USD/EUR
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|TRY/USD
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|-0,0269
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|0,0192
|-0,0581
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2020)
https://report.az/storage/news/962399803334cdf57c1d54df48943989/eea8f6d5-5bb7-4dbe-a8f1-3a80bae4e564_292.jpg
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