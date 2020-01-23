Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2020)

23 января, 2020 09:40

https://report.az/storage/news/962399803334cdf57c1d54df48943989/eea8f6d5-5bb7-4dbe-a8f1-3a80bae4e564_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,42 -1,89 -5,91 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,87 -2,47 -5,90 Золото (доллар/унция) 1 558,50 7,40 40,40 Индексы Dow-Jones 29 186,27 -9,77 541,01 S&P 500 3 321,75 0,96 81,73 Nasdaq 9 383,77 12,96 377,15 Nikkei 23 813,55 -178,65 138,48 Dax 13 515,75 -40,12 178,64 FTSE 100 7 571,92 -38,78 -72,98 CAC 40 6 010,98 -35,01 -26,11 Shanghai Composite 3 016,18 -28,85 -17,15 Bist 100 122 747,08 -809,05 9 063,48 RTS 1 612,87 -21,45 63,47 Валюта USD/EUR 1,1083 0,0001 -0,0115 USD/GBP 1,3128 0,0089 0,0015 JPY/USD 109,6100 -0,4100 0,4500 RUB/USD 61,9394 0,0935 -0,1981 TRY/USD 5,9225 -0,0128 -0,0269 CNY/USD 6,9216 0,0192 -0,0581

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