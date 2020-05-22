|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|34,62
|- 1,59
|- 33,71
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|31,97
|- 1,94
|- 29,80
|Золото (доллар/унция)
|1 727,30
|- 14,60
|209,20
|Индексы
|Dow-Jones
|24 474,12
|- 101,78
|- 4 171,14
|S&P 500
|2 948,51
|- 23,10
|- 291,51
|Nasdaq
|9 284,88
|- 90,90
|278,26
|Nikkei
|20 399,99
|- 144,26
|- 3 275,08
|Dax
|11 065,93
|- 157,78
|- 2 271,18
|FTSE 100
|6 015,25
|- 51,91
|- 1 629,65
|CAC 40
|4 445,45
|- 51,53
|- 1 591,64
|Shanghai Composite
|2 830,45
|- 54,75
|- 202,88
|Bist 100
|102 648,93
|491,40
|- 11 034,67
|RTS
|1 206,28
|- 19,19
|- 343,12
|Валюта
|USD/EUR
|1,0929
|- 0,0034
|- 0,0269
|USD/GBP
|1,2207
|0,0006
|- 0,0906
|JPY/USD
|107,4600
|- 0,1600
|- 1,7000
|RUB/USD
|71,3130
|- 0,0585
|9,1755
|TRY/USD
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|0,0052
|0,8417
|CNY/USD
|7,1194
|0,0151
|0,1397
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.05.2020)
https://report.az/storage/news/973c3a8a3b740eec66b2ee4ab9eac24b/c44a7eb6-ffc3-43d9-af1a-934c78ef8ecd_292.jpg
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