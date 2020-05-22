Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.05.2020)

22 мая, 2020 09:14

https://report.az/storage/news/973c3a8a3b740eec66b2ee4ab9eac24b/c44a7eb6-ffc3-43d9-af1a-934c78ef8ecd_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 34,62 - 1,59 - 33,71 Нефть WTI (доллар/баррель) 31,97 - 1,94 - 29,80 Золото (доллар/унция) 1 727,30 - 14,60 209,20 Индексы Dow-Jones 24 474,12 - 101,78 - 4 171,14 S&P 500 2 948,51 - 23,10 - 291,51 Nasdaq 9 284,88 - 90,90 278,26 Nikkei 20 399,99 - 144,26 - 3 275,08 Dax 11 065,93 - 157,78 - 2 271,18 FTSE 100 6 015,25 - 51,91 - 1 629,65 CAC 40 4 445,45 - 51,53 - 1 591,64 Shanghai Composite 2 830,45 - 54,75 - 202,88 Bist 100 102 648,93 491,40 - 11 034,67 RTS 1 206,28 - 19,19 - 343,12 Валюта USD/EUR 1,0929 - 0,0034 - 0,0269 USD/GBP 1,2207 0,0006 - 0,0906 JPY/USD 107,4600 - 0,1600 - 1,7000 RUB/USD 71,3130 - 0,0585 9,1755 TRY/USD 6,7911 0,0052 0,8417 CNY/USD 7,1194 0,0151 0,1397

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (22.05.2020)

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