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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 34,62 - 1,59 - 33,71
Нефть WTI (доллар/баррель) 31,97 - 1,94 - 29,80
Золото (доллар/унция) 1 727,30 - 14,60 209,20
Индексы
Dow-Jones 24 474,12 - 101,78 - 4 171,14
S&P 500 2 948,51 - 23,10 - 291,51
Nasdaq 9 284,88 - 90,90 278,26
Nikkei 20 399,99 - 144,26 - 3 275,08
Dax 11 065,93 - 157,78 - 2 271,18
FTSE 100 6 015,25 - 51,91 - 1 629,65
CAC 40 4 445,45 - 51,53 - 1 591,64
Shanghai Composite 2 830,45 - 54,75 - 202,88
Bist 100 102 648,93 491,40 - 11 034,67
RTS 1 206,28 - 19,19 - 343,12
Валюта
USD/EUR 1,0929 - 0,0034 - 0,0269
USD/GBP 1,2207 0,0006 - 0,0906
JPY/USD 107,4600 - 0,1600 - 1,7000
RUB/USD 71,3130 - 0,0585 9,1755
TRY/USD 6,7911 0,0052 0,8417
CNY/USD 7,1194 0,0151 0,1397
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