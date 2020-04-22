Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.04.2020)

22 апреля, 2020 09:45

https://report.az/storage/news/973c3a8a3b740eec66b2ee4ab9eac24b/c44a7eb6-ffc3-43d9-af1a-934c78ef8ecd_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 21,66 -4,69 -46,67 Нефть WTI (доллар/баррель) 4,41 2,21 -57,36 Золото (доллар/унция) 1687,8 -23,4 169,7 Индексы Dow-Jones 23018,88 -631,56 -5626,38 S&P 500 2736,56 -86,6 -503,46 Nasdaq 8263,23 -297,5 -743,39 Nikkei 19280,78 -388,34 -4394,29 Dax 10249,85 -426,05 -3087,26 FTSE 100 5641,03 -171,8 -2003,87 CAC 40 4357,46 -170,84 -1679,63 Shanghai Composite 2827,01 -25,54 -206,32 Bist 100 97755,01 -1231,7 -15928,59 RTS 1012,15 -56,17 -537,25 Валюта USD/EUR 1,0852 -0,0027 -0,0346 USD/GBP 1,2272 -0,0199 -0,0841 JPY/USD 107,35 -0,27 -1,81 RUB/USD 77,3055 1,7766 15,168 TRY/USD 6,9879 0,0415 1,0385 CNY/USD 7,092 0,0188 0,1123

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