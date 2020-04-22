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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 21,66 -4,69 -46,67
Нефть WTI (доллар/баррель) 4,41 2,21 -57,36
Золото (доллар/унция) 1687,8 -23,4 169,7
Индексы
Dow-Jones 23018,88 -631,56 -5626,38
S&P 500 2736,56 -86,6 -503,46
Nasdaq 8263,23 -297,5 -743,39
Nikkei 19280,78 -388,34 -4394,29
Dax 10249,85 -426,05 -3087,26
FTSE 100 5641,03 -171,8 -2003,87
CAC 40 4357,46 -170,84 -1679,63
Shanghai Composite 2827,01 -25,54 -206,32
Bist 100 97755,01 -1231,7 -15928,59
RTS 1012,15 -56,17 -537,25
Валюта
USD/EUR 1,0852 -0,0027 -0,0346
USD/GBP 1,2272 -0,0199 -0,0841
JPY/USD 107,35 -0,27 -1,81
RUB/USD 77,3055 1,7766 15,168
TRY/USD 6,9879 0,0415 1,0385
CNY/USD 7,092 0,0188 0,1123
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