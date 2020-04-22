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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|21,66
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|Dow-Jones
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|-631,56
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|-171,8
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|CAC 40
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|-170,84
|-1679,63
|Shanghai Composite
|2827,01
|-25,54
|-206,32
|Bist 100
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|-1231,7
|-15928,59
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|0,0188
|0,1123
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.04.2020)
https://report.az/storage/news/973c3a8a3b740eec66b2ee4ab9eac24b/c44a7eb6-ffc3-43d9-af1a-934c78ef8ecd_292.jpg
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