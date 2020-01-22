Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2020)

22 января, 2020 09:32

https://report.az/storage/news/8288ee90c62a946f460d0633e129afae/5951774a-c89c-4335-b427-9f38fa1b04ea_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,31 -0,56 -4,02 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,34 -0,06 -3,43 Золото (доллар/унция) 1 551,10 -15,90 33,00 Индексы Dow-Jones 29 196,04 -152,06 550,78 S&P 500 3 320,79 -8,83 80,77 Nasdaq 9 370,81 -18,13 364,19 Nikkei 23 992,20 120,50 317,13 Dax 13 555,87 6,93 218,76 FTSE 100 7 610,70 -40,74 -34,20 CAC 40 6 045,99 -32,55 8,90 Shanghai Composite 3 045,03 -18,53 11,70 Bist 100 123 556,13 936,36 9 872,53 RTS 1 634,32 -12,28 84,92 Валюта USD/EUR 1,1082 -0,0013 -0,0116 USD/GBP 1,3039 0,0029 -0,0074 JPY/USD 110,0200 0,0600 0,8600 RUB/USD 61,8459 0,2128 -0,2916 TRY/USD 5,9353 0,0134 -0,0141 CNY/USD 6,9024 0,0076 -0,0773

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