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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,31 -0,56 -4,02
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,34 -0,06 -3,43
Золото (доллар/унция) 1 551,10 -15,90 33,00
Индексы
Dow-Jones 29 196,04 -152,06 550,78
S&P 500 3 320,79 -8,83 80,77
Nasdaq 9 370,81 -18,13 364,19
Nikkei 23 992,20 120,50 317,13
Dax 13 555,87 6,93 218,76
FTSE 100 7 610,70 -40,74 -34,20
CAC 40 6 045,99 -32,55 8,90
Shanghai Composite 3 045,03 -18,53 11,70
Bist 100 123 556,13 936,36 9 872,53
RTS 1 634,32 -12,28 84,92
Валюта
USD/EUR 1,1082 -0,0013 -0,0116
USD/GBP 1,3039 0,0029 -0,0074
JPY/USD 110,0200 0,0600 0,8600
RUB/USD 61,8459 0,2128 -0,2916
TRY/USD 5,9353 0,0134 -0,0141
CNY/USD 6,9024 0,0076 -0,0773
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