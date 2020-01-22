|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,31
|-0,56
|-4,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|58,34
|-0,06
|-3,43
|Золото (доллар/унция)
|1 551,10
|-15,90
|33,00
|Индексы
|Dow-Jones
|29 196,04
|-152,06
|550,78
|S&P 500
|3 320,79
|-8,83
|80,77
|Nasdaq
|9 370,81
|-18,13
|364,19
|Nikkei
|23 992,20
|120,50
|317,13
|Dax
|13 555,87
|6,93
|218,76
|FTSE 100
|7 610,70
|-40,74
|-34,20
|CAC 40
|6 045,99
|-32,55
|8,90
|Shanghai Composite
|3 045,03
|-18,53
|11,70
|Bist 100
|123 556,13
|936,36
|9 872,53
|RTS
|1 634,32
|-12,28
|84,92
|Валюта
|USD/EUR
|1,1082
|-0,0013
|-0,0116
|USD/GBP
|1,3039
|0,0029
|-0,0074
|JPY/USD
|110,0200
|0,0600
|0,8600
|RUB/USD
|61,8459
|0,2128
|-0,2916
|TRY/USD
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|0,0134
|-0,0141
|CNY/USD
|6,9024
|0,0076
|-0,0773
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2020)
https://report.az/storage/news/8288ee90c62a946f460d0633e129afae/5951774a-c89c-4335-b427-9f38fa1b04ea_292.jpg
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