|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|58,95
|-0,22
|-9,38
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,57
|0,11
|-8,20
|Золото (доллар/унция)
|1 628,80
|16,50
|110,70
|Индексы
|Dow-Jones
|29 219,98
|-128,05
|574,72
|S&P 500
|3 373,23
|-12,92
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|Nasdaq
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|-198,45
|Dax
|13 664,00
|-125,00
|326,89
|FTSE 100
|7 436,64
|-20,38
|-208,26
|CAC 40
|6 062,30
|-48,94
|25,21
|Shanghai Composite
|3 044,11
|54,80
|10,78
|Bist 100
|115 642,04
|-3 554,05
|1 958,44
|RTS
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|-6,27
|-13,59
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|USD/EUR
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|-0,0005
|-0,0406
|USD/GBP
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|JPY/USD
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|TRY/USD
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|7,0295
|0,0075
|0,0498
Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2020)
https://report.az/storage/news/ea11899b8f9b9defba3922648d0c603e/6ad56941-3e4b-464a-9b4b-7803c19263a5_292.jpg
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