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Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 58,95 -0,22 -9,38
Нефть WTI (доллар/баррель) 53,57 0,11 -8,20
Золото (доллар/унция) 1 628,80 16,50 110,70
Индексы
Dow-Jones 29 219,98 -128,05 574,72
S&P 500 3 373,23 -12,92 133,21
Nasdaq 9 750,97 -66,21 744,35
Nikkei 23 476,62 12,07 -198,45
Dax 13 664,00 -125,00 326,89
FTSE 100 7 436,64 -20,38 -208,26
CAC 40 6 062,30 -48,94 25,21
Shanghai Composite 3 044,11 54,80 10,78
Bist 100 115 642,04 -3 554,05 1 958,44
RTS 1 535,81 -6,27 -13,59
Валюта
USD/EUR 1,0792 -0,0005 -0,0406
USD/GBP 1,2892 -0,0017 -0,0221
JPY/USD 112,0000 0,6300 2,8400
RUB/USD 64,1444 0,4021 2,0069
TRY/USD 6,1063 0,0221 0,1569
CNY/USD 7,0295 0,0075 0,0498
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