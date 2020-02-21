Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2020)

21 февраля, 2020 09:42

https://report.az/storage/news/ea11899b8f9b9defba3922648d0c603e/6ad56941-3e4b-464a-9b4b-7803c19263a5_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,95 -0,22 -9,38 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,57 0,11 -8,20 Золото (доллар/унция) 1 628,80 16,50 110,70 Индексы Dow-Jones 29 219,98 -128,05 574,72 S&P 500 3 373,23 -12,92 133,21 Nasdaq 9 750,97 -66,21 744,35 Nikkei 23 476,62 12,07 -198,45 Dax 13 664,00 -125,00 326,89 FTSE 100 7 436,64 -20,38 -208,26 CAC 40 6 062,30 -48,94 25,21 Shanghai Composite 3 044,11 54,80 10,78 Bist 100 115 642,04 -3 554,05 1 958,44 RTS 1 535,81 -6,27 -13,59 Валюта USD/EUR 1,0792 -0,0005 -0,0406 USD/GBP 1,2892 -0,0017 -0,0221 JPY/USD 112,0000 0,6300 2,8400 RUB/USD 64,1444 0,4021 2,0069 TRY/USD 6,1063 0,0221 0,1569 CNY/USD 7,0295 0,0075 0,0498

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