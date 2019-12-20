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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2019)
https://report.az/storage/news/1ffc98f5d5e2a22daad11de6aefabdfc/d9549195-7ecf-4734-9392-50d32f9070ce_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости