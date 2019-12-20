Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2019)

20 декабря, 2019 09:43

https://report.az/storage/news/1ffc98f5d5e2a22daad11de6aefabdfc/d9549195-7ecf-4734-9392-50d32f9070ce_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 66,61 0,47 12,81 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,22 0,30 15,81 Золото (доллар/унция) 1 482,60 0,70 201,30 Индексы Dow-Jones 28 376,96 137,68 5 049,50 S&P 500 3 205,37 14,23 698,52 Nasdaq 8 887,22 59,49 2 251,94 Nikkei 23 871,92 -1,69 3 857,15 Dax 13 211,96 -10,20 2 653,00 FTSE 100 7 573,82 33,07 845,69 CAC 40 5 972,28 12,68 1 241,59 Shanghai Composite 3 022,90 12,03 529,00 Bist 100 110 599,43 24,75 19 328,95 RTS 1 519,49 -3,02 450,77 Валюта USD/EUR 1,1117 -0,0011 -0,0350 USD/GBP 1,3022 -0,0060 0,0268 JPY/USD 109,3300 -0,2500 -0,3600 RUB/USD 62,3555 -0,2310 -6,9959 TRY/USD 5,9404 0,0169 0,6510 CNY/USD 7,0074 0,0037 0,1289