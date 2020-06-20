Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2020)

20 июня, 2020 10:25

https://report.az/storage/news/e43a2fbbfcc34d546d9de0fbe570c6d0/a901f683-f9f0-410c-9cf1-e7ae76077693_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 42,61 0,74 -25,72 Нефть WTI (доллар/баррель) 39,93 0,75 -21,84 Золото (доллар/унция) 1756,2 21,3 238,1 Индексы Dow-Jones 25871,46 -208,64 -2773,8 S&P 500 3097,74 -17,6 -142,28 Nasdaq 9946,12 3,07 939,5 Nikkei 22478,79 23,93 -1196,28 Dax 12330,76 49,23 -1006,35 FTSE 100 6292,6 68,53 -1352,3 CAC 40 4979,45 20,7 -1057,64 Shanghai Composite 2967,63 16,89 -65,7 Bist 100 113492,75 998,13 -190,85 RTS 1259,15 28,44 -290,25 Валюта USD/EUR 1,1178 -0,0034 -0,002 USD/GBP 1,2372 -0,006 -0,0741 JPY/USD 106,87 -0,01 -2,29 RUB/USD 69,5631 -0,3182 7,4256 TRY/USD 6,8525 -0,0053 0,9031 CNY/USD 7,071 -0,0153 0,0913

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