|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|42,61
|0,74
|-25,72
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|39,93
|0,75
|-21,84
|Золото (доллар/унция)
|1756,2
|21,3
|238,1
|Индексы
|Dow-Jones
|25871,46
|-208,64
|-2773,8
|S&P 500
|3097,74
|-17,6
|-142,28
|Nasdaq
|9946,12
|3,07
|939,5
|Nikkei
|22478,79
|23,93
|-1196,28
|Dax
|12330,76
|49,23
|-1006,35
|FTSE 100
|6292,6
|68,53
|-1352,3
|CAC 40
|4979,45
|20,7
|-1057,64
|Shanghai Composite
|2967,63
|16,89
|-65,7
|Bist 100
|113492,75
|998,13
|-190,85
|RTS
|1259,15
|28,44
|-290,25
|Валюта
|USD/EUR
|1,1178
|-0,0034
|-0,002
|USD/GBP
|1,2372
|-0,006
|-0,0741
|JPY/USD
|106,87
|-0,01
|-2,29
|RUB/USD
|69,5631
|-0,3182
|7,4256
|TRY/USD
|6,8525
|-0,0053
|0,9031
|CNY/USD
|7,071
|-0,0153
|0,0913
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2020)
https://report.az/storage/news/e43a2fbbfcc34d546d9de0fbe570c6d0/a901f683-f9f0-410c-9cf1-e7ae76077693_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку 19 июня, 2020 / 16:25
- Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП 19 июня, 2020 / 13:48
- Самир Шарифов: Показатели бюджета за 5 месяцев превысили ожидания 19 июня, 2020 / 13:13
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2020) 19 июня, 2020 / 10:23
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.06.2020) 19 июня, 2020 / 10:03
- Индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно 19 июня, 2020 / 01:17
- Азербайджан и ЧБТР обсудили расширение сотрудничества в банковской сфере 18 июня, 2020 / 19:01
- В Азербайджане продлен срок использования платежных карт 18 июня, 2020 / 18:10
- Банк Англии сохранил базовую ставку стабильной 18 июня, 2020 / 17:44
- Сменился менеджер Всемирного банка по Азербайджану 18 июня, 2020 / 16:48