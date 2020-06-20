Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 42,61 0,74 -25,72
Нефть WTI (доллар/баррель) 39,93 0,75 -21,84
Золото (доллар/унция) 1756,2 21,3 238,1
Индексы
Dow-Jones 25871,46 -208,64 -2773,8
S&P 500 3097,74 -17,6 -142,28
Nasdaq 9946,12 3,07 939,5
Nikkei 22478,79 23,93 -1196,28
Dax 12330,76 49,23 -1006,35
FTSE 100 6292,6 68,53 -1352,3
CAC 40 4979,45 20,7 -1057,64
Shanghai Composite 2967,63 16,89 -65,7
Bist 100 113492,75 998,13 -190,85
RTS 1259,15 28,44 -290,25
Валюта
USD/EUR 1,1178 -0,0034 -0,002
USD/GBP 1,2372 -0,006 -0,0741
JPY/USD 106,87 -0,01 -2,29
RUB/USD 69,5631 -0,3182 7,4256
TRY/USD 6,8525 -0,0053 0,9031
CNY/USD 7,071 -0,0153 0,0913
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!