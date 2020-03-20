Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2020)

20 марта, 2020 10:00

https://report.az/storage/news/435ec7ce8eab8d94feba09014c4834f0/b757bd00-c8a8-4733-bfaa-65de1685789b_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 29,06 3,91 -39,27 Нефть WTI (доллар/баррель) 26,33 4,62 -35,44 Золото (доллар/унция) 1 483,10 12,80 -35,00 Индексы Dow-Jones 20 087,19 188,27 -8 558,07 S&P 500 2 409,39 11,29 -830,63 Nasdaq 7 150,58 160,74 -1 856,04 Nikkei 16 552,83 134,58 -7 122,24 Dax 8 610,43 168,72 -4 726,68 FTSE 100 5 151,61 71,03 -2 493,29 CAC 40 3 855,50 100,66 -2 181,59 Shanghai Composite 2 714,77 44,40 -318,56 Bist 100 85 195,39 -381,22 -28 488,21 RTS 902,63 70,37 -646,77 Валюта USD/EUR 1,0735 -0,0163 -0,0463 USD/GBP 1,1630 0,0137 -0,1483 JPY/USD 110,1700 0,7600 1,0100 RUB/USD 78,3690 -3,7740 16,2315 TRY/USD 6,5142 0,0182 0,5648 CNY/USD 7,0893 0,0150 0,1096

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (20.03.2020)

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