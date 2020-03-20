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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 29,06 3,91 -39,27
Нефть WTI (доллар/баррель) 26,33 4,62 -35,44
Золото (доллар/унция) 1 483,10 12,80 -35,00
Индексы
Dow-Jones 20 087,19 188,27 -8 558,07
S&P 500 2 409,39 11,29 -830,63
Nasdaq 7 150,58 160,74 -1 856,04
Nikkei 16 552,83 134,58 -7 122,24
Dax 8 610,43 168,72 -4 726,68
FTSE 100 5 151,61 71,03 -2 493,29
CAC 40 3 855,50 100,66 -2 181,59
Shanghai Composite 2 714,77 44,40 -318,56
Bist 100 85 195,39 -381,22 -28 488,21
RTS 902,63 70,37 -646,77
Валюта
USD/EUR 1,0735 -0,0163 -0,0463
USD/GBP 1,1630 0,0137 -0,1483
JPY/USD 110,1700 0,7600 1,0100
RUB/USD 78,3690 -3,7740 16,2315
TRY/USD 6,5142 0,0182 0,5648
CNY/USD 7,0893 0,0150 0,1096
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