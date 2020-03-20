|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|29,06
|3,91
|-39,27
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|26,33
|4,62
|-35,44
|Золото (доллар/унция)
|1 483,10
|12,80
|-35,00
|Индексы
|Dow-Jones
|20 087,19
|188,27
|-8 558,07
|S&P 500
|2 409,39
|11,29
|-830,63
|Nasdaq
|7 150,58
|160,74
|-1 856,04
|Nikkei
|16 552,83
|134,58
|-7 122,24
|Dax
|8 610,43
|168,72
|-4 726,68
|FTSE 100
|5 151,61
|71,03
|-2 493,29
|CAC 40
|3 855,50
|100,66
|-2 181,59
|Shanghai Composite
|2 714,77
|44,40
|-318,56
|Bist 100
|85 195,39
|-381,22
|-28 488,21
|RTS
|902,63
|70,37
|-646,77
|Валюта
|USD/EUR
|1,0735
|-0,0163
|-0,0463
|USD/GBP
|1,1630
|0,0137
|-0,1483
|JPY/USD
|110,1700
|0,7600
|1,0100
|RUB/USD
|78,3690
|-3,7740
|16,2315
|TRY/USD
|6,5142
|0,0182
|0,5648
|CNY/USD
|7,0893
|0,0150
|0,1096
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2020)
https://report.az/storage/news/435ec7ce8eab8d94feba09014c4834f0/b757bd00-c8a8-4733-bfaa-65de1685789b_292.jpg
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