|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|59,17
|0,81
|-9,16
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,46
|0,85
|-8,31
|Золото (доллар/унция)
|1 612,30
|7,80
|94,20
|Индексы
|Dow-Jones
|29 348,03
|115,84
|702,77
|S&P 500
|3 386,15
|15,86
|146,13
|Nasdaq
|9 817,18
|84,44
|810,56
|Nikkei
|23 464,55
|46,70
|-210,52
|Dax
|13 789,00
|107,81
|451,89
|FTSE 100
|7 457,02
|75,01
|-187,88
|CAC 40
|6 111,24
|54,42
|74,15
|Shanghai Composite
|2 989,31
|-4,76
|-44,02
|Bist 100
|119 196,09
|-378,04
|5 512,49
|RTS
|1 542,08
|26,54
|-7,32
|Валюта
|USD/EUR
|1,0797
|-0,0001
|-0,0401
|USD/GBP
|1,2909
|-0,0092
|-0,0204
|JPY/USD
|111,3700
|1,3200
|2,2100
|RUB/USD
|63,7423
|-0,1318
|1,6048
|TRY/USD
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|0,0148
|0,1348
|CNY/USD
|7,0220
|0,0173
|0,0423
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2020)
https://report.az/storage/news/9bf9614e5524dca7341700ef71f5c6d8/f3348e78-3780-48ae-acee-fd9cd04dc5d9_292.jpg© Pexels.com
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