Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2020)

20 февраля, 2020 09:46

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Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 59,17 0,81 -9,16 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,46 0,85 -8,31 Золото (доллар/унция) 1 612,30 7,80 94,20 Индексы Dow-Jones 29 348,03 115,84 702,77 S&P 500 3 386,15 15,86 146,13 Nasdaq 9 817,18 84,44 810,56 Nikkei 23 464,55 46,70 -210,52 Dax 13 789,00 107,81 451,89 FTSE 100 7 457,02 75,01 -187,88 CAC 40 6 111,24 54,42 74,15 Shanghai Composite 2 989,31 -4,76 -44,02 Bist 100 119 196,09 -378,04 5 512,49 RTS 1 542,08 26,54 -7,32 Валюта USD/EUR 1,0797 -0,0001 -0,0401 USD/GBP 1,2909 -0,0092 -0,0204 JPY/USD 111,3700 1,3200 2,2100 RUB/USD 63,7423 -0,1318 1,6048 TRY/USD 6,0842 0,0148 0,1348 CNY/USD 7,0220 0,0173 0,0423

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