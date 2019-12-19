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|Shanghai Composite
|3 010,87
|-9,19
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2019)
https://report.az/storage/news/5a623269ae857bf7d64e5a73c3275829/8a7cde67-a520-4f73-9d11-85eb14f556b3_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости