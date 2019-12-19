Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2019)

19 декабря, 2019 09:26

https://report.az/storage/news/5a623269ae857bf7d64e5a73c3275829/8a7cde67-a520-4f73-9d11-85eb14f556b3_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 66,14 0,38 12,34 Нефть WTI (доллар/баррель) 60,92 0,41 15,51 Золото (доллар/унция) 1 481,90 1,00 200,60 Индексы Dow-Jones 28 239,28 -27,88 4 911,82 S&P 500 3 191,14 -1,38 684,29 Nasdaq 8 827,73 4,37 2 192,45 Nikkei 23 873,61 -96,66 3 858,84 Dax 13 222,16 -65,67 2 663,20 FTSE 100 7 540,75 15,47 812,62 CAC 40 5 959,60 -8,66 1 228,91 Shanghai Composite 3 010,87 -9,19 516,97 Bist 100 110 574,68 -499,01 19 304,20 RTS 1 522,51 1,91 453,79 Валюта USD/EUR 1,1128 -0,0006 -0,0339 USD/GBP 1,3082 -0,0018 0,0328 JPY/USD 109,5800 0,1300 -0,1100 RUB/USD 62,5865 0,1229 -6,7649 TRY/USD 5,9235 0,0364 0,6341 CNY/USD 7,0037 -0,0027 0,1252