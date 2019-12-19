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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 66,14 0,38 12,34
Нефть WTI (доллар/баррель) 60,92 0,41 15,51
Золото (доллар/унция) 1 481,90 1,00 200,60
Индексы
Dow-Jones 28 239,28 -27,88 4 911,82
S&P 500 3 191,14 -1,38 684,29
Nasdaq 8 827,73 4,37 2 192,45
Nikkei 23 873,61 -96,66 3 858,84
Dax 13 222,16 -65,67 2 663,20
FTSE 100 7 540,75 15,47 812,62
CAC 40 5 959,60 -8,66 1 228,91
Shanghai Composite 3 010,87 -9,19 516,97
Bist 100 110 574,68 -499,01 19 304,20
RTS 1 522,51 1,91 453,79
Валюта
USD/EUR 1,1128 -0,0006 -0,0339
USD/GBP 1,3082 -0,0018 0,0328
JPY/USD 109,5800 0,1300 -0,1100
RUB/USD 62,5865 0,1229 -6,7649
TRY/USD 5,9235 0,0364 0,6341
CNY/USD 7,0037 -0,0027 0,1252
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