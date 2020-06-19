Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.06.2020)
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