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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.06.2020)

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