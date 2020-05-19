Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.05.2020)

19 мая, 2020 09:48

https://report.az/storage/news/37fbb48816061116601d965cfdd5dab7/0c75ce8e-f36e-4289-99f7-e91f72532c64_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 34,91 2,41 - 33,42 Нефть WTI (доллар/баррель) 32,55 3,12 - 29,22 Золото (доллар/унция) 1 739,70 - 14,40 221,60 Индексы Dow-Jones 24 597,37 911,95 - 4 047,89 S&P 500 2 953,91 90,21 - 286,11 Nasdaq 9 234,83 220,27 228,21 Nikkei 20 512,23 474,76 - 3 162,84 Dax 11 058,87 593,70 - 2 278,24 FTSE 100 6 048,59 248,82 - 1 596,31 CAC 40 4 498,34 220,71 - 1 538,75 Shanghai Composite 2 890,56 22,10 - 142,77 Bist 100 101 982,94 1 996,95 - 11 700,66 RTS 1 167,88 60,39 - 381,52 Валюта USD/EUR 1,0913 0,0078 - 0,0285 USD/GBP 1,2205 0,0089 - 0,0908 JPY/USD 107,4200 0,3600 - 1,7400 RUB/USD 72,7293 - 0,7527 10,5918 TRY/USD 6,8765 - 0,0248 0,9271 CNY/USD 7,1100 0,0074 0,1303

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