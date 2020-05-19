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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 34,91 2,41 - 33,42
Нефть WTI (доллар/баррель) 32,55 3,12 - 29,22
Золото (доллар/унция) 1 739,70 - 14,40 221,60
Индексы
Dow-Jones 24 597,37 911,95 - 4 047,89
S&P 500 2 953,91 90,21 - 286,11
Nasdaq 9 234,83 220,27 228,21
Nikkei 20 512,23 474,76 - 3 162,84
Dax 11 058,87 593,70 - 2 278,24
FTSE 100 6 048,59 248,82 - 1 596,31
CAC 40 4 498,34 220,71 - 1 538,75
Shanghai Composite 2 890,56 22,10 - 142,77
Bist 100 101 982,94 1 996,95 - 11 700,66
RTS 1 167,88 60,39 - 381,52
Валюта
USD/EUR 1,0913 0,0078 - 0,0285
USD/GBP 1,2205 0,0089 - 0,0908
JPY/USD 107,4200 0,3600 - 1,7400
RUB/USD 72,7293 - 0,7527 10,5918
TRY/USD 6,8765 - 0,0248 0,9271
CNY/USD 7,1100 0,0074 0,1303
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