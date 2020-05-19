|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|34,91
|2,41
|- 33,42
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|32,55
|3,12
|- 29,22
|Золото (доллар/унция)
|1 739,70
|- 14,40
|221,60
|Индексы
|Dow-Jones
|24 597,37
|911,95
|- 4 047,89
|S&P 500
|2 953,91
|90,21
|- 286,11
|Nasdaq
|9 234,83
|220,27
|228,21
|Nikkei
|20 512,23
|474,76
|- 3 162,84
|Dax
|11 058,87
|593,70
|- 2 278,24
|FTSE 100
|6 048,59
|248,82
|- 1 596,31
|CAC 40
|4 498,34
|220,71
|- 1 538,75
|Shanghai Composite
|2 890,56
|22,10
|- 142,77
|Bist 100
|101 982,94
|1 996,95
|- 11 700,66
|RTS
|1 167,88
|60,39
|- 381,52
|Валюта
|USD/EUR
|1,0913
|0,0078
|- 0,0285
|USD/GBP
|1,2205
|0,0089
|- 0,0908
|JPY/USD
|107,4200
|0,3600
|- 1,7400
|RUB/USD
|72,7293
|- 0,7527
|10,5918
|TRY/USD
|6,8765
|- 0,0248
|0,9271
|CNY/USD
|7,1100
|0,0074
|0,1303
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.05.2020)
https://report.az/storage/news/37fbb48816061116601d965cfdd5dab7/0c75ce8e-f36e-4289-99f7-e91f72532c64_292.jpg
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