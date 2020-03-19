|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|25,15
|-3,98
|-43,18
|Нефть WTI (доллар/баррель)
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|-5,41
|-40,06
|Золото (доллар/унция)
|1 470,30
|-60,90
|-47,80
|Индексы
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|-1 338,46
|-8 746,34
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|FTSE 100
|5 080,58
|-214,32
|-2 564,32
|CAC 40
|3 754,84
|-236,94
|-2 282,25
|Shanghai Composite
|2 670,37
|-144,33
|-362,96
|Bist 100
|85 576,61
|-1 201,08
|-28 106,99
|RTS
|832,26
|-102,40
|-717,14
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|USD/EUR
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|0,0651
|0,0946
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.03.2020)
https://report.az/storage/news/e4f441576e0cc091ef0b9aa2125eae4b/4b07e919-2fca-4337-8534-b0b260fac8ca_292.jpg
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