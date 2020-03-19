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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 25,15 -3,98 -43,18
Нефть WTI (доллар/баррель) 21,71 -5,41 -40,06
Золото (доллар/унция) 1 470,30 -60,90 -47,80
Индексы
Dow-Jones 19 898,92 -1 338,46 -8 746,34
S&P 500 2 398,10 -131,09 -841,92
Nasdaq 6 989,84 -344,94 -2 016,78
Nikkei 16 418,25 -757,75 -7 256,82
Dax 8 441,71 -497,39 -4 895,40
FTSE 100 5 080,58 -214,32 -2 564,32
CAC 40 3 754,84 -236,94 -2 282,25
Shanghai Composite 2 670,37 -144,33 -362,96
Bist 100 85 576,61 -1 201,08 -28 106,99
RTS 832,26 -102,40 -717,14
Валюта
USD/EUR 1,0898 -0,0132 -0,0300
USD/GBP 1,1493 -0,0624 -0,1620
JPY/USD 109,4100 2,2400 0,2500
RUB/USD 82,1430 6,8023 20,0055
TRY/USD 6,4960 0,0910 0,5466
CNY/USD 7,0743 0,0651 0,0946
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