Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2019)

18 декабря, 2019 09:36

https://report.az/storage/news/9bd662780fe010799e571c2e4fa57009/9ae39b88-3ce6-43dc-bd7c-832810f16461_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 65,76 0,42 11,96 Нефть WTI (доллар/баррель) 60,51 0,33 15,10 Золото (доллар/унция) 1 480,90 -0,20 199,60 Индексы Dow-Jones 28 267,16 31,27 4 939,70 S&P 500 3 192,52 1,07 685,67 Nasdaq 8 823,36 9,13 2 188,08 Nikkei 23 970,27 -90,90 3 955,50 Dax 13 287,83 -119,83 2 728,87 FTSE 100 7 525,28 6,23 797,15 CAC 40 5 968,26 -23,40 1 237,57 Shanghai Composite 3 020,06 6,81 526,16 Bist 100 111 073,69 -51,82 19 803,21 RTS 1 520,60 3,44 451,88 Валюта USD/EUR 1,1134 -0,0013 -0,0333 USD/GBP 1,3100 -0,0196 0,0346 JPY/USD 109,4500 -0,0900 -0,2400 RUB/USD 62,4636 -3,1617 -6,8878 TRY/USD 5,8871 0,0365 0,5977 CNY/USD 7,0064 0,0094 0,1279