 Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 65,76 0,42 11,96
Нефть WTI (доллар/баррель) 60,51 0,33 15,10
Золото (доллар/унция) 1 480,90 -0,20 199,60
Индексы
Dow-Jones 28 267,16 31,27 4 939,70
S&P 500 3 192,52 1,07 685,67
Nasdaq 8 823,36 9,13 2 188,08
Nikkei 23 970,27 -90,90 3 955,50
Dax 13 287,83 -119,83 2 728,87
FTSE 100 7 525,28 6,23 797,15
CAC 40 5 968,26 -23,40 1 237,57
Shanghai Composite 3 020,06 6,81 526,16
Bist 100 111 073,69 -51,82 19 803,21
RTS 1 520,60 3,44 451,88
Валюта
USD/EUR 1,1134 -0,0013 -0,0333
USD/GBP 1,3100 -0,0196 0,0346
JPY/USD 109,4500 -0,0900 -0,2400
RUB/USD 62,4636 -3,1617 -6,8878
TRY/USD 5,8871 0,0365 0,5977
CNY/USD 7,0064 0,0094 0,1279
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!