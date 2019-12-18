|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|65,76
|0,42
|11,96
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|60,51
|0,33
|15,10
|Золото (доллар/унция)
|1 480,90
|-0,20
|199,60
|Индексы
|Dow-Jones
|28 267,16
|31,27
|4 939,70
|S&P 500
|3 192,52
|1,07
|685,67
|Nasdaq
|8 823,36
|9,13
|2 188,08
|Nikkei
|23 970,27
|-90,90
|3 955,50
|Dax
|13 287,83
|-119,83
|2 728,87
|FTSE 100
|7 525,28
|6,23
|797,15
|CAC 40
|5 968,26
|-23,40
|1 237,57
|Shanghai Composite
|3 020,06
|6,81
|526,16
|Bist 100
|111 073,69
|-51,82
|19 803,21
|RTS
|1 520,60
|3,44
|451,88
|Валюта
|USD/EUR
|1,1134
|-0,0013
|-0,0333
|USD/GBP
|1,3100
|-0,0196
|0,0346
|JPY/USD
|109,4500
|-0,0900
|-0,2400
|RUB/USD
|62,4636
|-3,1617
|-6,8878
|TRY/USD
|5,8871
|0,0365
|0,5977
|CNY/USD
|7,0064
|0,0094
|0,1279
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2019)
https://report.az/storage/news/9bd662780fe010799e571c2e4fa57009/9ae39b88-3ce6-43dc-bd7c-832810f16461_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости