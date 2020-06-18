|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|40,37
|0,32
|- 27,96
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|37,45
|0,21
|- 24,32
|Золото (доллар/унция)
|1 735
|1,7
|216,9
|Индексы
|Dow-Jones
|26 119,61
|- 170,37
|- 2 525,65
|S&P 500
|3 113,49
|- 11,25
|- 126,53
|Nasdaq
|9 910,53
|14,66
|903,91
|Nikkei
|22 408,61
|27,64
|- 1 266,46
|Dax
|12 382,14
|66,48
|- 954,97
|FTSE 100
|6 253,25
|10,46
|- 1 391,65
|CAC 40
|4 995,97
|43,51
|- 1 041,12
|Shanghai Composite
|2 936,88
|7,99
|- 96,45
|Bist 100
|110 939,96
|0,30
|- 2 743,64
|RTS
|1 237,93
|- 4,79
|- 311,47
|Валюта
|USD/EUR
|1,1248
|- 0,0019
|0,005
|USD/GBP
|1,2549
|- 0,0008
|- 0,0564
|JPY/USD
|106,8
|- 0,48
|- 2,36
|RUB/USD
|69,7694
|0,0407
|7,6319
|TRY/USD
|6,8482
|0,0117
|0,8988
|CNY/USD
|7,0731
|- 0,0189
|0,0934
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2020)
https://report.az/storage/news/c536624d49d709a3ea55eef830270fbd/a9449673-47fe-4827-980c-0b01459c3da7_292.jpg
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