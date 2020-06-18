Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2020)

18 июня, 2020 09:31

https://report.az/storage/news/c536624d49d709a3ea55eef830270fbd/a9449673-47fe-4827-980c-0b01459c3da7_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 40,37 0,32 - 27,96 Нефть WTI (доллар/баррель) 37,45 0,21 - 24,32 Золото (доллар/унция) 1 735 1,7 216,9 Индексы Dow-Jones 26 119,61 - 170,37 - 2 525,65 S&P 500 3 113,49 - 11,25 - 126,53 Nasdaq 9 910,53 14,66 903,91 Nikkei 22 408,61 27,64 - 1 266,46 Dax 12 382,14 66,48 - 954,97 FTSE 100 6 253,25 10,46 - 1 391,65 CAC 40 4 995,97 43,51 - 1 041,12 Shanghai Composite 2 936,88 7,99 - 96,45 Bist 100 110 939,96 0,30 - 2 743,64 RTS 1 237,93 - 4,79 - 311,47 Валюта USD/EUR 1,1248 - 0,0019 0,005 USD/GBP 1,2549 - 0,0008 - 0,0564 JPY/USD 106,8 - 0,48 - 2,36 RUB/USD 69,7694 0,0407 7,6319 TRY/USD 6,8482 0,0117 0,8988 CNY/USD 7,0731 - 0,0189 0,0934

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