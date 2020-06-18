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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 40,37 0,32 - 27,96
Нефть WTI (доллар/баррель) 37,45 0,21 - 24,32
Золото (доллар/унция) 1 735 1,7 216,9
Индексы
Dow-Jones 26 119,61 - 170,37 - 2 525,65
S&P 500 3 113,49 - 11,25 - 126,53
Nasdaq 9 910,53 14,66 903,91
Nikkei 22 408,61 27,64 - 1 266,46
Dax 12 382,14 66,48 - 954,97
FTSE 100 6 253,25 10,46 - 1 391,65
CAC 40 4 995,97 43,51 - 1 041,12
Shanghai Composite 2 936,88 7,99 - 96,45
Bist 100 110 939,96 0,30 - 2 743,64
RTS 1 237,93 - 4,79 - 311,47
Валюта
USD/EUR 1,1248 - 0,0019 0,005
USD/GBP 1,2549 - 0,0008 - 0,0564
JPY/USD 106,8 - 0,48 - 2,36
RUB/USD 69,7694 0,0407 7,6319
TRY/USD 6,8482 0,0117 0,8988
CNY/USD 7,0731 - 0,0189 0,0934
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