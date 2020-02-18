Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2020)

18 февраля, 2020 09:34

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Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 57,06 -0,26 -0,26 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,68 -0,37 -0,37 Золото (доллар/унция) 1 590,10 7,00 7,00 Индексы Dow-Jones 29 398,08 0,00 0,00 S&P 500 3 380,16 0,00 0,00 Nasdaq 9 731,18 0,00 0,00 Nikkei 23 149,61 -537,98 -537,98 Dax 13 783,89 39,68 39,68 FTSE 100 7 433,25 24,12 24,12 CAC 40 6 085,95 16,60 16,60 Shanghai Composite 2 972,02 55,01 55,01 Bist 100 120 791,86 640,42 640,42 RTS 1 543,25 8,36 8,36 Валюта USD/EUR 1,0831 -0,0012 -0,0012 USD/GBP 1,3000 -0,0047 -0,0047 JPY/USD 109,7500 -0,0300 -0,0300 RUB/USD 63,6246 0,1064 0,1064 TRY/USD 6,0528 -0,0059 -0,0059 CNY/USD 6,9942 0,0073 0,0073

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