|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|57,06
|-0,26
|-0,26
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,68
|-0,37
|-0,37
|Золото (доллар/унция)
|1 590,10
|7,00
|7,00
|Индексы
|Dow-Jones
|29 398,08
|0,00
|0,00
|S&P 500
|3 380,16
|0,00
|0,00
|Nasdaq
|9 731,18
|0,00
|0,00
|Nikkei
|23 149,61
|-537,98
|-537,98
|Dax
|13 783,89
|39,68
|39,68
|FTSE 100
|7 433,25
|24,12
|24,12
|CAC 40
|6 085,95
|16,60
|16,60
|Shanghai Composite
|2 972,02
|55,01
|55,01
|Bist 100
|120 791,86
|640,42
|640,42
|RTS
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|8,36
|8,36
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|USD/EUR
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|-0,0012
|-0,0012
|USD/GBP
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|-0,0047
|JPY/USD
|109,7500
|-0,0300
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|RUB/USD
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|TRY/USD
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|0,0073
|0,0073
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2020)
https://report.az/storage/news/bc2a4bd68023058ff471e9722cf75dab/496cbe71-710e-4120-bc33-1657879f4df1_292.jpg© Pexels.com
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