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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2019)
https://report.az/storage/news/d93e60d6277988bc36cde28896300bae/c518dd7f-a869-472e-8d89-8fbf30607054_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости