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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 65,34 0,12 11,54
Нефть WTI (доллар/баррель) 60,18 0,11 14,77
Золото (доллар/унция) 1 481,10 -0,10 199,80
Индексы
Dow-Jones 28 235,89 100,51 4 908,43
S&P 500 3 191,45 22,65 684,60
Nasdaq 8 814,23 79,35 2 178,95
Nikkei 24 061,17 38,07 4 046,40
Dax 13 407,66 124,94 2 848,70
FTSE 100 7 519,05 165,61 790,92
CAC 40 5 991,66 72,64 1 260,97
Shanghai Composite 3 013,25 45,57 519,35
Bist 100 111 125,51 648,88 19 855,03
RTS 1 517,16 15,74 448,44
Валюта
USD/EUR 1,1147 0,0026 -0,0320
USD/GBP 1,3296 -0,0035 0,0542
JPY/USD 109,5400 0,1600 -0,1500
RUB/USD 65,6253 2,7796 -3,7261
TRY/USD 5,8506 0,0445 0,5612
CNY/USD 6,9970 0,0118 0,1185
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