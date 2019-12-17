Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2019)

17 декабря, 2019 09:48

https://report.az/storage/news/d93e60d6277988bc36cde28896300bae/c518dd7f-a869-472e-8d89-8fbf30607054_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 65,34 0,12 11,54 Нефть WTI (доллар/баррель) 60,18 0,11 14,77 Золото (доллар/унция) 1 481,10 -0,10 199,80 Индексы Dow-Jones 28 235,89 100,51 4 908,43 S&P 500 3 191,45 22,65 684,60 Nasdaq 8 814,23 79,35 2 178,95 Nikkei 24 061,17 38,07 4 046,40 Dax 13 407,66 124,94 2 848,70 FTSE 100 7 519,05 165,61 790,92 CAC 40 5 991,66 72,64 1 260,97 Shanghai Composite 3 013,25 45,57 519,35 Bist 100 111 125,51 648,88 19 855,03 RTS 1 517,16 15,74 448,44 Валюта USD/EUR 1,1147 0,0026 -0,0320 USD/GBP 1,3296 -0,0035 0,0542 JPY/USD 109,5400 0,1600 -0,1500 RUB/USD 65,6253 2,7796 -3,7261 TRY/USD 5,8506 0,0445 0,5612 CNY/USD 6,9970 0,0118 0,1185