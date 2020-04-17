Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.04.2020)

17 апреля, 2020 09:28

https://report.az/storage/news/3973bf71aba8b4ac9271f77992c8bf1e/fb9a66ad-9802-4884-b2c8-a37f083a09da_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 28,35 -0,15 -39,98 Нефть WTI (доллар/баррель) 19,7 -0,17 -42,07 Золото (доллар/унция) 1731,7 -8,5 213,6 Индексы Dow-Jones 23537,68 33,33 -5107,58 S&P 500 2799,55 16,19 -440,47 Nasdaq 8532,36 139,18 -474,26 Nikkei 19290,2 -259,89 -4384,87 Dax 10301,54 21,78 -3035,57 FTSE 100 5628,43 30,78 -2016,47 CAC 40 4350,16 -3,56 -1686,93 Shanghai Composite 2819,94 8,77 -213,39 Bist 100 96401,66 335,64 -17281,94 RTS 1066,91 20,03 -482,49 Валюта USD/EUR 1,084 -0,002 -0,0358 USD/GBP 1,2438 -0,0036 -0,0675 JPY/USD 107,92 0,46 -1,24 RUB/USD 74,1644 -0,996 12,0269 TRY/USD 6,949 0,0367 0,9996 CNY/USD 7,0798 0,1675 0,1001

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