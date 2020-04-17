|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|28,35
|-0,15
|-39,98
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|19,7
|-0,17
|-42,07
|Золото (доллар/унция)
|1731,7
|-8,5
|213,6
|Индексы
|Dow-Jones
|23537,68
|33,33
|-5107,58
|S&P 500
|2799,55
|16,19
|-440,47
|Nasdaq
|8532,36
|139,18
|-474,26
|Nikkei
|19290,2
|-259,89
|-4384,87
|Dax
|10301,54
|21,78
|-3035,57
|FTSE 100
|5628,43
|30,78
|-2016,47
|CAC 40
|4350,16
|-3,56
|-1686,93
|Shanghai Composite
|2819,94
|8,77
|-213,39
|Bist 100
|96401,66
|335,64
|-17281,94
|RTS
|1066,91
|20,03
|-482,49
|Валюта
|USD/EUR
|1,084
|-0,002
|-0,0358
|USD/GBP
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|-0,0036
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|JPY/USD
|107,92
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|TRY/USD
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|0,9996
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|0,1675
|0,1001
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.04.2020)
https://report.az/storage/news/3973bf71aba8b4ac9271f77992c8bf1e/fb9a66ad-9802-4884-b2c8-a37f083a09da_292.jpg
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