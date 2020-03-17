Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.03.2020)

17 марта, 2020 09:44

https://report.az/storage/news/3bd525c8f18d0bf31981e626f34dedf6/48feabec-0e3e-4f02-b1b6-c17d6cdf8b39_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 30,64 -3,21 -37,69 Нефть WTI (доллар/баррель) 29,81 -1,92 -31,96 Золото (доллар/унция) 1 501,70 -15,00 -16,40 Индексы Dow-Jones 20 188,52 -2 997,10 -8 456,74 S&P 500 2 386,13 -324,89 -853,89 Nasdaq 6 904,59 -970,29 -2 102,03 Nikkei 17 111,51 -319,54 -6 563,56 Dax 8 742,25 -489,83 -4 594,86 FTSE 100 5 151,08 -215,03 -2 493,82 CAC 40 3 881,46 -236,90 -2 155,63 Shanghai Composite 2 790,00 -97,43 -243,33 Bist 100 106 609,02 11 003,77 -7 074,58 RTS 966,93 -24,76 -582,47 Валюта USD/EUR 1,1184 0,0077 -0,0014 USD/GBP 1,2260 -0,0018 -0,0853 JPY/USD 106,4100 -1,2100 -2,7500 RUB/USD 74,0858 1,6415 11,9483 TRY/USD 6,4302 0,0971 0,4808 CNY/USD 6,9947 -0,0140 0,0150

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