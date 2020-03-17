|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|30,64
|-3,21
|-37,69
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|29,81
|-1,92
|-31,96
|Золото (доллар/унция)
|1 501,70
|-15,00
|-16,40
|Индексы
|Dow-Jones
|20 188,52
|-2 997,10
|-8 456,74
|S&P 500
|2 386,13
|-324,89
|-853,89
|Nasdaq
|6 904,59
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|-2 102,03
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|-6 563,56
|Dax
|8 742,25
|-489,83
|-4 594,86
|FTSE 100
|5 151,08
|-215,03
|-2 493,82
|CAC 40
|3 881,46
|-236,90
|-2 155,63
|Shanghai Composite
|2 790,00
|-97,43
|-243,33
|Bist 100
|106 609,02
|11 003,77
|-7 074,58
|RTS
|966,93
|-24,76
|-582,47
|Валюта
|USD/EUR
|1,1184
|0,0077
|-0,0014
|USD/GBP
|1,2260
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|-0,0853
|JPY/USD
|106,4100
|-1,2100
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|TRY/USD
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|0,4808
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|-0,0140
|0,0150
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.03.2020)
https://report.az/storage/news/3bd525c8f18d0bf31981e626f34dedf6/48feabec-0e3e-4f02-b1b6-c17d6cdf8b39_292.jpg
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