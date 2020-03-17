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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (17.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 30,64 -3,21 -37,69
Нефть WTI (доллар/баррель) 29,81 -1,92 -31,96
Золото (доллар/унция) 1 501,70 -15,00 -16,40
Индексы
Dow-Jones 20 188,52 -2 997,10 -8 456,74
S&P 500 2 386,13 -324,89 -853,89
Nasdaq 6 904,59 -970,29 -2 102,03
Nikkei 17 111,51 -319,54 -6 563,56
Dax 8 742,25 -489,83 -4 594,86
FTSE 100 5 151,08 -215,03 -2 493,82
CAC 40 3 881,46 -236,90 -2 155,63
Shanghai Composite 2 790,00 -97,43 -243,33
Bist 100 106 609,02 11 003,77 -7 074,58
RTS 966,93 -24,76 -582,47
Валюта
USD/EUR 1,1184 0,0077 -0,0014
USD/GBP 1,2260 -0,0018 -0,0853
JPY/USD 106,4100 -1,2100 -2,7500
RUB/USD 74,0858 1,6415 11,9483
TRY/USD 6,4302 0,0971 0,4808
CNY/USD 6,9947 -0,0140 0,0150
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