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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 32,5 1,37 - 35,83
Нефть WTI (доллар/баррель) 29,43 1,87 - 32,34
Золото (доллар/унция) 1 754,1 12,9 236
Индексы
Dow-Jones 23 685,42 60,08 - 4 959,84
S&P 500 2 863,7 11,2 - 376,32
Nasdaq 9 014,56 70,84 7,94
Nikkei 20 037,47 122,69 - 3 637,6
Dax 10 465,17 128,15 - 2 871,94
FTSE 100 5 799,77 58,23 - 1 845,13
CAC 40 4 277,63 4,5 - 1 759,46
Shanghai Composite 2 868,46 - 1,88 - 164,87
Bist 100 99 985,99 792,96 - 13 697,61
RTS 1 107,49 4,51 - 441,91
Валюта
USD/EUR 1,0835 0,003 - 0,0363
USD/GBP 1,2116 - 0,0114 - 0,0997
JPY/USD 107,06 - 0,19 - 2,1
RUB/USD 73,482 -0,0108 11,3445
TRY/USD 6,9013 -0,0205 0,9519
CNY/USD 7,1026 0,0069 0,1229
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