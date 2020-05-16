|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|32,5
|1,37
|- 35,83
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|29,43
|1,87
|- 32,34
|Золото (доллар/унция)
|1 754,1
|12,9
|236
|Индексы
|Dow-Jones
|23 685,42
|60,08
|- 4 959,84
|S&P 500
|2 863,7
|11,2
|- 376,32
|Nasdaq
|9 014,56
|70,84
|7,94
|Nikkei
|20 037,47
|122,69
|- 3 637,6
|Dax
|10 465,17
|128,15
|- 2 871,94
|FTSE 100
|5 799,77
|58,23
|- 1 845,13
|CAC 40
|4 277,63
|4,5
|- 1 759,46
|Shanghai Composite
|2 868,46
|- 1,88
|- 164,87
|Bist 100
|99 985,99
|792,96
|- 13 697,61
|RTS
|1 107,49
|4,51
|- 441,91
|Валюта
|USD/EUR
|1,0835
|0,003
|- 0,0363
|USD/GBP
|1,2116
|- 0,0114
|- 0,0997
|JPY/USD
|107,06
|- 0,19
|- 2,1
|RUB/USD
|73,482
|-0,0108
|11,3445
|TRY/USD
|6,9013
|-0,0205
|0,9519
|CNY/USD
|7,1026
|0,0069
|0,1229
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.05.2020)
https://report.az/storage/news/4a28808820e6ef23a219249d17391b9b/3d9a6b94-d944-4d34-801f-02e890c199fc_292.jpg
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