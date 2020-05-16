Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.05.2020)

16 мая, 2020 09:45

https://report.az/storage/news/4a28808820e6ef23a219249d17391b9b/3d9a6b94-d944-4d34-801f-02e890c199fc_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 32,5 1,37 - 35,83 Нефть WTI (доллар/баррель) 29,43 1,87 - 32,34 Золото (доллар/унция) 1 754,1 12,9 236 Индексы Dow-Jones 23 685,42 60,08 - 4 959,84 S&P 500 2 863,7 11,2 - 376,32 Nasdaq 9 014,56 70,84 7,94 Nikkei 20 037,47 122,69 - 3 637,6 Dax 10 465,17 128,15 - 2 871,94 FTSE 100 5 799,77 58,23 - 1 845,13 CAC 40 4 277,63 4,5 - 1 759,46 Shanghai Composite 2 868,46 - 1,88 - 164,87 Bist 100 99 985,99 792,96 - 13 697,61 RTS 1 107,49 4,51 - 441,91 Валюта USD/EUR 1,0835 0,003 - 0,0363 USD/GBP 1,2116 - 0,0114 - 0,0997 JPY/USD 107,06 - 0,19 - 2,1 RUB/USD 73,482 -0,0108 11,3445 TRY/USD 6,9013 -0,0205 0,9519 CNY/USD 7,1026 0,0069 0,1229

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