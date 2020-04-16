|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|28,5
|-1,1
|-39,83
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|19,87
|-0,26
|-41,9
|Золото (доллар/унция)
|1740,2
|-28,7
|222,1
|Индексы
|Dow-Jones
|23504,35
|-445,41
|-5140,91
|S&P 500
|2783,36
|-62,7
|-456,66
|Nasdaq
|8393,18
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|-613,44
|Nikkei
|19550,09
|-88,72
|-4124,98
|Dax
|10279,76
|-416,8
|-3057,35
|FTSE 100
|5597,65
|-193,66
|-2047,25
|CAC 40
|4353,72
|-170,19
|-1683,37
|Shanghai Composite
|2811,17
|-16,11
|-222,16
|Bist 100
|96066,02
|-2395,36
|-17617,58
|RTS
|1046,88
|-86,35
|-502,52
|Валюта
|USD/EUR
|1,086
|-0,0111
|-0,0338
|USD/GBP
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|-0,0132
|-0,0639
|JPY/USD
|107,46
|0,4
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|RUB/USD
|75,1604
|1,8717
|13,0229
|TRY/USD
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|0,1058
|0,9629
|CNY/USD
|6,9123
|-0,1392
|-0,0674
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2020)
https://report.az/storage/news/f40c8eb0f03cea26c46716f75b1380e2/5ce2b997-fe64-4270-91c2-9d8187a5be81_292.jpg
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