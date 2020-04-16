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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 28,5 -1,1 -39,83
Нефть WTI (доллар/баррель) 19,87 -0,26 -41,9
Золото (доллар/унция) 1740,2 -28,7 222,1
Индексы
Dow-Jones 23504,35 -445,41 -5140,91
S&P 500 2783,36 -62,7 -456,66
Nasdaq 8393,18 -122,56 -613,44
Nikkei 19550,09 -88,72 -4124,98
Dax 10279,76 -416,8 -3057,35
FTSE 100 5597,65 -193,66 -2047,25
CAC 40 4353,72 -170,19 -1683,37
Shanghai Composite 2811,17 -16,11 -222,16
Bist 100 96066,02 -2395,36 -17617,58
RTS 1046,88 -86,35 -502,52
Валюта
USD/EUR 1,086 -0,0111 -0,0338
USD/GBP 1,2474 -0,0132 -0,0639
JPY/USD 107,46 0,4 -1,7
RUB/USD 75,1604 1,8717 13,0229
TRY/USD 6,9123 0,1058 0,9629
CNY/USD 6,9123 -0,1392 -0,0674
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