Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2020)

16 апреля, 2020 09:25

https://report.az/storage/news/f40c8eb0f03cea26c46716f75b1380e2/5ce2b997-fe64-4270-91c2-9d8187a5be81_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 28,5 -1,1 -39,83 Нефть WTI (доллар/баррель) 19,87 -0,26 -41,9 Золото (доллар/унция) 1740,2 -28,7 222,1 Индексы Dow-Jones 23504,35 -445,41 -5140,91 S&P 500 2783,36 -62,7 -456,66 Nasdaq 8393,18 -122,56 -613,44 Nikkei 19550,09 -88,72 -4124,98 Dax 10279,76 -416,8 -3057,35 FTSE 100 5597,65 -193,66 -2047,25 CAC 40 4353,72 -170,19 -1683,37 Shanghai Composite 2811,17 -16,11 -222,16 Bist 100 96066,02 -2395,36 -17617,58 RTS 1046,88 -86,35 -502,52 Валюта USD/EUR 1,086 -0,0111 -0,0338 USD/GBP 1,2474 -0,0132 -0,0639 JPY/USD 107,46 0,4 -1,7 RUB/USD 75,1604 1,8717 13,0229 TRY/USD 6,9123 0,1058 0,9629 CNY/USD 6,9123 -0,1392 -0,0674

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