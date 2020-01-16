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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)
Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,40 0,07 -3,93
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,17 0,08 -3,60
Золото (доллар/унция) 1 556,20 3,60 38,10
Индексы
Dow-Jones 29 030,22 90,55 384,96
S&P 500 3 289,29 6,14 49,27
Nasdaq 9 258,70 7,37 252,08
Nikkei 23 928,28 14,53 253,21
Dax 13 432,30 -24,19 95,19
FTSE 100 7 642,80 20,45 -2,10
CAC 40 6 032,61 -8,28 -4,48
Shanghai Composite 3 081,38 -4,95 48,05
Bist 100 120 938,81 -484,57 7 255,21
RTS 1 602,29 -2,67 52,89
Валюта
USD/EUR 1,1153 0,0022 -0,0045
USD/GBP 1,3050 0,0022 -0,0063
JPY/USD 109,9400 0,0500 0,7800
RUB/USD 61,3671 -0,1356 -0,7704
TRY/USD 5,8766 -0,0108 -0,0728
CNY/USD 6,8846 -0,0108 -0,0951
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