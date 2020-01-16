|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,40
|0,07
|-3,93
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|3,60
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|Индексы
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|90,55
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|-4,95
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|Bist 100
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020) Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)
https://report.az/storage/news/cc132a014f2ffe803dcf14b5905a3ca1/5bfdd489-b51f-4204-b6e4-23e944e0272c_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости