Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2020)

16 января, 2020 09:38

https://report.az/storage/news/cc132a014f2ffe803dcf14b5905a3ca1/5bfdd489-b51f-4204-b6e4-23e944e0272c_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,40 0,07 -3,93 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,17 0,08 -3,60 Золото (доллар/унция) 1 556,20 3,60 38,10 Индексы Dow-Jones 29 030,22 90,55 384,96 S&P 500 3 289,29 6,14 49,27 Nasdaq 9 258,70 7,37 252,08 Nikkei 23 928,28 14,53 253,21 Dax 13 432,30 -24,19 95,19 FTSE 100 7 642,80 20,45 -2,10 CAC 40 6 032,61 -8,28 -4,48 Shanghai Composite 3 081,38 -4,95 48,05 Bist 100 120 938,81 -484,57 7 255,21 RTS 1 602,29 -2,67 52,89 Валюта USD/EUR 1,1153 0,0022 -0,0045 USD/GBP 1,3050 0,0022 -0,0063 JPY/USD 109,9400 0,0500 0,7800 RUB/USD 61,3671 -0,1356 -0,7704 TRY/USD 5,8766 -0,0108 -0,0728 CNY/USD 6,8846 -0,0108 -0,0951