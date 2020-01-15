 Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,33 0,09 -4,00
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,09 0,02 -3,68
Золото (доллар/унция) 1 552,60 13,30 34,50
Индексы
Dow-Jones 28 939,67 32,62 294,41
S&P 500 3 283,15 -4,98 43,13
Nasdaq 9 251,33 -22,60 244,71
Nikkei 23 913,75 -82,48 238,68
Dax 13 456,49 4,97 119,38
FTSE 100 7 622,35 4,75 -22,55
CAC 40 6 040,89 4,75 3,80
Shanghai Composite 3 086,33 -27,63 53,00
Bist 100 121 423,38 1 174,32 7 739,78
RTS 1 604,96 -14,77 55,56
Валюта
USD/EUR 1,1131 -0,0006 -0,0067
USD/GBP 1,3028 0,0032 -0,0085
JPY/USD 109,8900 -0,1800 0,7300
RUB/USD 61,5027 0,3304 -0,6348
TRY/USD 5,8874 0,0113 -0,0620
CNY/USD 6,8954 0,0207 -0,0843
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!