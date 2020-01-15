Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2020)

15 января, 2020 09:30

https://report.az/storage/news/70f974140b7b88cc5e07eec197e75dfc/5f4ef42b-900e-4b85-a8cf-e5b91c13a2bc_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,33 0,09 -4,00 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,09 0,02 -3,68 Золото (доллар/унция) 1 552,60 13,30 34,50 Индексы Dow-Jones 28 939,67 32,62 294,41 S&P 500 3 283,15 -4,98 43,13 Nasdaq 9 251,33 -22,60 244,71 Nikkei 23 913,75 -82,48 238,68 Dax 13 456,49 4,97 119,38 FTSE 100 7 622,35 4,75 -22,55 CAC 40 6 040,89 4,75 3,80 Shanghai Composite 3 086,33 -27,63 53,00 Bist 100 121 423,38 1 174,32 7 739,78 RTS 1 604,96 -14,77 55,56 Валюта USD/EUR 1,1131 -0,0006 -0,0067 USD/GBP 1,3028 0,0032 -0,0085 JPY/USD 109,8900 -0,1800 0,7300 RUB/USD 61,5027 0,3304 -0,6348 TRY/USD 5,8874 0,0113 -0,0620 CNY/USD 6,8954 0,0207 -0,0843