|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,33
|0,09
|-4,00
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|58,09
|0,02
|-3,68
|Золото (доллар/унция)
|1 552,60
|13,30
|34,50
|Индексы
|Dow-Jones
|28 939,67
|32,62
|294,41
|S&P 500
|3 283,15
|-4,98
|43,13
|Nasdaq
|9 251,33
|-22,60
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|Nikkei
|23 913,75
|-82,48
|238,68
|Dax
|13 456,49
|4,97
|119,38
|FTSE 100
|7 622,35
|4,75
|-22,55
|CAC 40
|6 040,89
|4,75
|3,80
|Shanghai Composite
|3 086,33
|-27,63
|53,00
|Bist 100
|121 423,38
|1 174,32
|7 739,78
|RTS
|1 604,96
|-14,77
|55,56
|Валюта
|USD/EUR
|1,1131
|-0,0006
|-0,0067
|USD/GBP
|1,3028
|0,0032
|-0,0085
|JPY/USD
|109,8900
|-0,1800
|0,7300
|RUB/USD
|61,5027
|0,3304
|-0,6348
|TRY/USD
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|0,0113
|-0,0620
|CNY/USD
|6,8954
|0,0207
|-0,0843
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2020)
https://report.az/storage/news/70f974140b7b88cc5e07eec197e75dfc/5f4ef42b-900e-4b85-a8cf-e5b91c13a2bc_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости