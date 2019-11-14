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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,60 0,72 8,80
Нефть WTI (доллар/баррель) 57,4 0,73 11,99
Золото (доллар/унция) 1 465,40 5,60 184,10
Индексы
Dow-Jones 27 783,59 92,10 4 456,13
S&P 500 3 094,04 2,20 587,19
Nasdaq 8 482,10 -3,99 1 846,82
Nikkei 23 072,93 -245,38 3 058,16
Dax 13 230,07 -53,44 2 671,11
FTSE 100 7 351,21 -14,23 623,08
CAC 40 5 907,09 -12,66 1 176,40
Shanghai Composite 2 907,23 -3,32 413,33
Bist 100 104 828,20 855,84 13 557,72
RTS 1 437,85 -61,50 369,13
Валюта
USD/EUR 1,1003 -0,0012 -0,0464
USD/GBP 1,2841 -0,0009 0,0087
JPY/USD 108,7100 -0,3300 -0,9800
RUB/USD 64,3000 0,0168 -5,0514
TRY/USD 5,7675 -0,0041 0,4781
CNY/USD 7,0225 0,0023 0,1440
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