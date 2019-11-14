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|0,72
|8,80
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|0,73
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|92,10
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|-14,23
|623,08
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|Shanghai Composite
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|-3,32
|413,33
|Bist 100
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|855,84
|13 557,72
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|0,1440
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2019)
https://report.az/storage/news/8021d0dd7f2de998ec958408cf701bf3/0fe96df7-a82e-49dd-bc6c-844e11570a00_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости