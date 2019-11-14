Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2019)

14 ноября, 2019 09:45

https://report.az/storage/news/8021d0dd7f2de998ec958408cf701bf3/0fe96df7-a82e-49dd-bc6c-844e11570a00_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,60 0,72 8,80 Нефть WTI (доллар/баррель) 57,4 0,73 11,99 Золото (доллар/унция) 1 465,40 5,60 184,10 Индексы Dow-Jones 27 783,59 92,10 4 456,13 S&P 500 3 094,04 2,20 587,19 Nasdaq 8 482,10 -3,99 1 846,82 Nikkei 23 072,93 -245,38 3 058,16 Dax 13 230,07 -53,44 2 671,11 FTSE 100 7 351,21 -14,23 623,08 CAC 40 5 907,09 -12,66 1 176,40 Shanghai Composite 2 907,23 -3,32 413,33 Bist 100 104 828,20 855,84 13 557,72 RTS 1 437,85 -61,50 369,13 Валюта USD/EUR 1,1003 -0,0012 -0,0464 USD/GBP 1,2841 -0,0009 0,0087 JPY/USD 108,7100 -0,3300 -0,9800 RUB/USD 64,3000 0,0168 -5,0514 TRY/USD 5,7675 -0,0041 0,4781 CNY/USD 7,0225 0,0023 0,1440