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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 29,34 - 0,64 - 38,99
Нефть WTI (доллар/баррель) 25,55 - 0,23 - 36,22
Золото (доллар/унция) 1 720,60 13,80 202,50
Индексы
Dow-Jones 23 247,97 - 516,81 - 5 397,29
S&P 500 2 820,00 - 50,12 - 420,02
Nasdaq 8 863,17 - 139,38 - 143,45
Nikkei 20 019,88 - 346,60 - 3 655,19
Dax 10 542,66 - 276,84 - 2 794,45
FTSE 100 5 904,05 - 90,72 - 1 740,85
CAC 40 4 344,95 - 127,55 - 1 692,14
Shanghai Composite 2 881,18 - 10,38 - 152,15
Bist 100 100 159,13 575,15 - 13 524,47
RTS 1 110,37 - 26,91 - 439,03
Валюта
USD/EUR 1,0809 - 0,0064 - 0,0389
USD/GBP 1,2208 - 0,0118 - 0,0905
JPY/USD 106,8700 - 0,2700 - 2,2900
RUB/USD 73,9524 0,2552 11,8149
TRY/USD 6,9661 - 0,0310 1,0167
CNY/USD 7,0966 0,0139 0,1169
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