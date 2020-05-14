Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2020)

14 мая, 2020 09:32

https://report.az/storage/news/5d13d1447dc843d9eedb06fb81c179b2/828b8da8-7335-434d-844a-a2a1a7328edc_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 29,34 - 0,64 - 38,99 Нефть WTI (доллар/баррель) 25,55 - 0,23 - 36,22 Золото (доллар/унция) 1 720,60 13,80 202,50 Индексы Dow-Jones 23 247,97 - 516,81 - 5 397,29 S&P 500 2 820,00 - 50,12 - 420,02 Nasdaq 8 863,17 - 139,38 - 143,45 Nikkei 20 019,88 - 346,60 - 3 655,19 Dax 10 542,66 - 276,84 - 2 794,45 FTSE 100 5 904,05 - 90,72 - 1 740,85 CAC 40 4 344,95 - 127,55 - 1 692,14 Shanghai Composite 2 881,18 - 10,38 - 152,15 Bist 100 100 159,13 575,15 - 13 524,47 RTS 1 110,37 - 26,91 - 439,03 Валюта USD/EUR 1,0809 - 0,0064 - 0,0389 USD/GBP 1,2208 - 0,0118 - 0,0905 JPY/USD 106,8700 - 0,2700 - 2,2900 RUB/USD 73,9524 0,2552 11,8149 TRY/USD 6,9661 - 0,0310 1,0167 CNY/USD 7,0966 0,0139 0,1169

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