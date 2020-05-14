|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|29,34
|- 0,64
|- 38,99
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|25,55
|- 0,23
|- 36,22
|Золото (доллар/унция)
|1 720,60
|13,80
|202,50
|Индексы
|Dow-Jones
|23 247,97
|- 516,81
|- 5 397,29
|S&P 500
|2 820,00
|- 50,12
|- 420,02
|Nasdaq
|8 863,17
|- 139,38
|- 143,45
|Nikkei
|20 019,88
|- 346,60
|- 3 655,19
|Dax
|10 542,66
|- 276,84
|- 2 794,45
|FTSE 100
|5 904,05
|- 90,72
|- 1 740,85
|CAC 40
|4 344,95
|- 127,55
|- 1 692,14
|Shanghai Composite
|2 881,18
|- 10,38
|- 152,15
|Bist 100
|100 159,13
|575,15
|- 13 524,47
|RTS
|1 110,37
|- 26,91
|- 439,03
|Валюта
|USD/EUR
|1,0809
|- 0,0064
|- 0,0389
|USD/GBP
|1,2208
|- 0,0118
|- 0,0905
|JPY/USD
|106,8700
|- 0,2700
|- 2,2900
|RUB/USD
|73,9524
|0,2552
|11,8149
|TRY/USD
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|- 0,0310
|1,0167
|CNY/USD
|7,0966
|0,0139
|0,1169
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2020)
https://report.az/storage/news/5d13d1447dc843d9eedb06fb81c179b2/828b8da8-7335-434d-844a-a2a1a7328edc_292.jpg
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