Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2020)

14 февраля, 2020 09:42

https://report.az/storage/news/d8a6f95eab5ae58013811538132ced81/a4566de1-83e5-4296-9783-0ac4b791baca_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 56,29 0,45 -12,04 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,41 0,08 -10,36 Золото (доллар/унция) 1 577,70 1,20 59,60 Индексы Dow-Jones 29 423,31 -128,11 778,05 S&P 500 3 373,94 -5,51 133,92 Nasdaq 9 711,97 -13,99 705,35 Nikkei 23 698,70 -119,54 23,63 Dax 13 745,43 -4,35 408,32 FTSE 100 7 452,03 -82,34 -192,87 CAC 40 6 093,14 -11,59 56,05 Shanghai Composite 2 921,25 9,90 -112,08 Bist 100 120 540,53 491,79 6 856,93 RTS 1 543,50 -13,94 -5,90 Валюта USD/EUR 1,0833 -0,0034 -0,0365 USD/GBP 1,3045 0,0092 -0,0068 JPY/USD 109,8100 -0,0600 0,6500 RUB/USD 63,5157 0,2052 1,3782 TRY/USD 6,0435 -0,0060 0,0941 CNY/USD 6,9825 0,0020 0,0028

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