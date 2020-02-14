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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 56,29 0,45 -12,04
Нефть WTI (доллар/баррель) 51,41 0,08 -10,36
Золото (доллар/унция) 1 577,70 1,20 59,60
Индексы
Dow-Jones 29 423,31 -128,11 778,05
S&P 500 3 373,94 -5,51 133,92
Nasdaq 9 711,97 -13,99 705,35
Nikkei 23 698,70 -119,54 23,63
Dax 13 745,43 -4,35 408,32
FTSE 100 7 452,03 -82,34 -192,87
CAC 40 6 093,14 -11,59 56,05
Shanghai Composite 2 921,25 9,90 -112,08
Bist 100 120 540,53 491,79 6 856,93
RTS 1 543,50 -13,94 -5,90
Валюта
USD/EUR 1,0833 -0,0034 -0,0365
USD/GBP 1,3045 0,0092 -0,0068
JPY/USD 109,8100 -0,0600 0,6500
RUB/USD 63,5157 0,2052 1,3782
TRY/USD 6,0435 -0,0060 0,0941
CNY/USD 6,9825 0,0020 0,0028
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