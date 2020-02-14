|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,29
|0,45
|-12,04
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,41
|0,08
|-10,36
|Золото (доллар/унция)
|1 577,70
|1,20
|59,60
|Индексы
|Dow-Jones
|29 423,31
|-128,11
|778,05
|S&P 500
|3 373,94
|-5,51
|133,92
|Nasdaq
|9 711,97
|-13,99
|705,35
|Nikkei
|23 698,70
|-119,54
|23,63
|Dax
|13 745,43
|-4,35
|408,32
|FTSE 100
|7 452,03
|-82,34
|-192,87
|CAC 40
|6 093,14
|-11,59
|56,05
|Shanghai Composite
|2 921,25
|9,90
|-112,08
|Bist 100
|120 540,53
|491,79
|6 856,93
|RTS
|1 543,50
|-13,94
|-5,90
|Валюта
|USD/EUR
|1,0833
|-0,0034
|-0,0365
|USD/GBP
|1,3045
|0,0092
|-0,0068
|JPY/USD
|109,8100
|-0,0600
|0,6500
|RUB/USD
|63,5157
|0,2052
|1,3782
|TRY/USD
|6,0435
|-0,0060
|0,0941
|CNY/USD
|6,9825
|0,0020
|0,0028
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2020)
https://report.az/storage/news/d8a6f95eab5ae58013811538132ced81/a4566de1-83e5-4296-9783-0ac4b791baca_292.jpg
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