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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,64 0,66 10,84
Нефть WTI (доллар/баррель) 59,48 0,61 14,07
Золото (доллар/унция) 1 471,60 -7,90 190,30
Индексы
Dow-Jones 28 132,05 220,75 4 804,59
S&P 500 3 168,57 26,94 661,72
Nasdaq 8 717,32 63,27 2 082,04
Nikkei 23 979,16 518,01 3 964,39
Dax 13 221,64 74,90 2 662,68
FTSE 100 7 273,47 57,22 545,34
CAC 40 5 884,26 23,38 1 153,57
Shanghai Composite 2 951,73 31,30 457,83
Bist 100 110 114,66 2 192,98 18 844,18
RTS 1 496,96 33,81 428,24
Валюта
USD/EUR 1,1176 0,0033 -0,0291
USD/GBP 1,3462 0,0240 0,0708
JPY/USD 109,6000 -11,3700 -0,0900
RUB/USD 62,7450 -0,5832 -6,6064
TRY/USD 5,7808 -0,0212 0,4914
CNY/USD 6,9677 -0,0632 0,0892
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