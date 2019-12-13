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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2019)
https://report.az/storage/news/693658be1b5af0341fda7772ab82a759/1e22903c-e1ab-421d-a5e8-85c9fbc604d9_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости