Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2019)

13 декабря, 2019 09:47

https://report.az/storage/news/693658be1b5af0341fda7772ab82a759/1e22903c-e1ab-421d-a5e8-85c9fbc604d9_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,64 0,66 10,84 Нефть WTI (доллар/баррель) 59,48 0,61 14,07 Золото (доллар/унция) 1 471,60 -7,90 190,30 Индексы Dow-Jones 28 132,05 220,75 4 804,59 S&P 500 3 168,57 26,94 661,72 Nasdaq 8 717,32 63,27 2 082,04 Nikkei 23 979,16 518,01 3 964,39 Dax 13 221,64 74,90 2 662,68 FTSE 100 7 273,47 57,22 545,34 CAC 40 5 884,26 23,38 1 153,57 Shanghai Composite 2 951,73 31,30 457,83 Bist 100 110 114,66 2 192,98 18 844,18 RTS 1 496,96 33,81 428,24 Валюта USD/EUR 1,1176 0,0033 -0,0291 USD/GBP 1,3462 0,0240 0,0708 JPY/USD 109,6000 -11,3700 -0,0900 RUB/USD 62,7450 -0,5832 -6,6064 TRY/USD 5,7808 -0,0212 0,4914 CNY/USD 6,9677 -0,0632 0,0892