Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.05.2020)

13 мая, 2020 09:46

https://report.az/storage/news/c8413532e927416ee71a1541b56b8b5d/0c102481-fdb5-43e6-9721-672f3382e220_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 29,98 0,35 - 38,35 Нефть WTI (доллар/баррель) 25,78 1,64 - 35,99 Золото (доллар/унция) 1 706,8 8,8 188,7 Индексы Dow-Jones 23 764,78 - 457,21 - 4 880,48 S&P 500 2 870,12 - 60,2 -369,9 Nasdaq 9 002,55 - 189,79 -4,07 Nikkei 20 366,48 - 24,18 - 3 308,59 Dax 10 819,5 - 5,49 - 2 517,61 FTSE 100 5 994,77 55,04 - 1 650,13 CAC 40 4 472,5 - 17,72 - 1 564,59 Shanghai Composite 2 891,56 - 3,24 - 141,77 Bist 100 99 583,98 1 637,19 - 14 099,62 RTS 1 137,28 0,94 - 412,12 Валюта USD/EUR 1,0873 0,0037 - 0,0325 USD/GBP 1,2326 - 0,0012 - 0,0787 JPY/USD 107,14 - 0,52 - 2,02 RUB/USD 73,6972 - 0,0502 11,5597 TRY/USD 6,9971 - 0,0754 1,0477 CNY/USD 7,0827 - 0,0148 0,103

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