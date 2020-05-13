|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|29,98
|0,35
|- 38,35
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|25,78
|1,64
|- 35,99
|Золото (доллар/унция)
|1 706,8
|8,8
|188,7
|Индексы
|Dow-Jones
|23 764,78
|- 457,21
|- 4 880,48
|S&P 500
|2 870,12
|- 60,2
|-369,9
|Nasdaq
|9 002,55
|- 189,79
|-4,07
|Nikkei
|20 366,48
|- 24,18
|- 3 308,59
|Dax
|10 819,5
|- 5,49
|- 2 517,61
|FTSE 100
|5 994,77
|55,04
|- 1 650,13
|CAC 40
|4 472,5
|- 17,72
|- 1 564,59
|Shanghai Composite
|2 891,56
|- 3,24
|- 141,77
|Bist 100
|99 583,98
|1 637,19
|- 14 099,62
|RTS
|1 137,28
|0,94
|- 412,12
|Валюта
|USD/EUR
|1,0873
|0,0037
|- 0,0325
|USD/GBP
|1,2326
|- 0,0012
|- 0,0787
|JPY/USD
|107,14
|- 0,52
|- 2,02
|RUB/USD
|73,6972
|- 0,0502
|11,5597
|TRY/USD
|6,9971
|- 0,0754
|1,0477
|CNY/USD
|7,0827
|- 0,0148
|0,103
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.05.2020)
https://report.az/storage/news/c8413532e927416ee71a1541b56b8b5d/0c102481-fdb5-43e6-9721-672f3382e220_292.jpg
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