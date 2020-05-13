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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 29,98 0,35 - 38,35
Нефть WTI (доллар/баррель) 25,78 1,64 - 35,99
Золото (доллар/унция) 1 706,8 8,8 188,7
Индексы
Dow-Jones 23 764,78 - 457,21 - 4 880,48
S&P 500 2 870,12 - 60,2 -369,9
Nasdaq 9 002,55 - 189,79 -4,07
Nikkei 20 366,48 - 24,18 - 3 308,59
Dax 10 819,5 - 5,49 - 2 517,61
FTSE 100 5 994,77 55,04 - 1 650,13
CAC 40 4 472,5 - 17,72 - 1 564,59
Shanghai Composite 2 891,56 - 3,24 - 141,77
Bist 100 99 583,98 1 637,19 - 14 099,62
RTS 1 137,28 0,94 - 412,12
Валюта
USD/EUR 1,0873 0,0037 - 0,0325
USD/GBP 1,2326 - 0,0012 - 0,0787
JPY/USD 107,14 - 0,52 - 2,02
RUB/USD 73,6972 - 0,0502 11,5597
TRY/USD 6,9971 - 0,0754 1,0477
CNY/USD 7,0827 - 0,0148 0,103
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