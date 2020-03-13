|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|32,85
|-1,43
|-35,48
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|31,19
|-0,39
|-30,58
|Золото (доллар/унция)
|1 560,80
|-75,10
|42,70
|Индексы
|Dow-Jones
|21 200,62
|-2 352,60
|-7 444,64
|S&P 500
|2 480,64
|-260,74
|-759,38
|Nasdaq
|7 201,80
|-750,25
|-1 804,82
|Nikkei
|16 958,78
|-1 415,87
|-6 716,29
|Dax
|9 161,13
|-1 277,55
|-4 175,98
|FTSE 100
|5 237,48
|-639,04
|-2 407,42
|CAC 40
|4 044,26
|-565,99
|-1 992,83
|Shanghai Composite
|2 826,37
|-102,43
|-206,96
|Bist 100
|93 639,50
|-7 326,77
|-20 044,10
|RTS
|966,40
|-119,78
|-583,00
|Валюта
|USD/EUR
|1,1207
|-0,0087
|0,0009
|USD/GBP
|1,2542
|-0,0279
|-0,0571
|JPY/USD
|105,0300
|1,1600
|-4,1300
|RUB/USD
|74,8400
|1,1075
|12,7025
|TRY/USD
|6,3165
|0,1007
|0,3671
|CNY/USD
|7,0055
|0,0333
|0,0258
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2020)
https://report.az/storage/news/63ee0572dc97f38b7264be5072c06f10/aee08174-1246-461b-9b62-aadf87492b2c_292.jpg
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