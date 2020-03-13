Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2020)

13 марта, 2020 09:42

https://report.az/storage/news/63ee0572dc97f38b7264be5072c06f10/aee08174-1246-461b-9b62-aadf87492b2c_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 32,85 -1,43 -35,48 Нефть WTI (доллар/баррель) 31,19 -0,39 -30,58 Золото (доллар/унция) 1 560,80 -75,10 42,70 Индексы Dow-Jones 21 200,62 -2 352,60 -7 444,64 S&P 500 2 480,64 -260,74 -759,38 Nasdaq 7 201,80 -750,25 -1 804,82 Nikkei 16 958,78 -1 415,87 -6 716,29 Dax 9 161,13 -1 277,55 -4 175,98 FTSE 100 5 237,48 -639,04 -2 407,42 CAC 40 4 044,26 -565,99 -1 992,83 Shanghai Composite 2 826,37 -102,43 -206,96 Bist 100 93 639,50 -7 326,77 -20 044,10 RTS 966,40 -119,78 -583,00 Валюта USD/EUR 1,1207 -0,0087 0,0009 USD/GBP 1,2542 -0,0279 -0,0571 JPY/USD 105,0300 1,1600 -4,1300 RUB/USD 74,8400 1,1075 12,7025 TRY/USD 6,3165 0,1007 0,3671 CNY/USD 7,0055 0,0333 0,0258

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