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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 32,85 -1,43 -35,48
Нефть WTI (доллар/баррель) 31,19 -0,39 -30,58
Золото (доллар/унция) 1 560,80 -75,10 42,70
Индексы
Dow-Jones 21 200,62 -2 352,60 -7 444,64
S&P 500 2 480,64 -260,74 -759,38
Nasdaq 7 201,80 -750,25 -1 804,82
Nikkei 16 958,78 -1 415,87 -6 716,29
Dax 9 161,13 -1 277,55 -4 175,98
FTSE 100 5 237,48 -639,04 -2 407,42
CAC 40 4 044,26 -565,99 -1 992,83
Shanghai Composite 2 826,37 -102,43 -206,96
Bist 100 93 639,50 -7 326,77 -20 044,10
RTS 966,40 -119,78 -583,00
Валюта
USD/EUR 1,1207 -0,0087 0,0009
USD/GBP 1,2542 -0,0279 -0,0571
JPY/USD 105,0300 1,1600 -4,1300
RUB/USD 74,8400 1,1075 12,7025
TRY/USD 6,3165 0,1007 0,3671
CNY/USD 7,0055 0,0333 0,0258
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