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|Нефть Brent (доллар/баррель)
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|0,05
|10,18
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|2,49
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|Shanghai Composite
|2 920,43
|-0,42
|426,53
|Bist 100
|107 921,68
|-89,77
|16 651,20
|RTS
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2019)
https://report.az/storage/news/37fbb48816061116601d965cfdd5dab7/0c75ce8e-f36e-4289-99f7-e91f72532c64_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости