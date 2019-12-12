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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 63,98 0,05 10,18
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,87 -0,06 13,46
Золото (доллар/унция) 1 479,50 11,80 198,20
Индексы
Dow-Jones 27 911,30 29,58 4 583,84
S&P 500 3 141,63 9,11 634,78
Nasdaq 8 654,05 37,87 2 018,77
Nikkei 23 461,15 82,49 3 446,38
Dax 13 146,74 76,02 2 587,78
FTSE 100 7 216,25 2,49 488,12
CAC 40 5 860,88 12,85 1 130,19
Shanghai Composite 2 920,43 -0,42 426,53
Bist 100 107 921,68 -89,77 16 651,20
RTS 1 463,15 8,92 394,43
Валюта
USD/EUR 1,1143 0,0053 -0,0324
USD/GBP 1,3222 0,0080 0,0468
JPY/USD 120,9700 12,2200 11,2800
RUB/USD 63,3282 -0,2709 -6,0232
TRY/USD 5,8020 -0,0049 0,5126
CNY/USD 7,0309 -0,0063 0,1524
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