Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2019)

12 декабря, 2019 09:36

https://report.az/storage/news/37fbb48816061116601d965cfdd5dab7/0c75ce8e-f36e-4289-99f7-e91f72532c64_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 63,98 0,05 10,18 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,87 -0,06 13,46 Золото (доллар/унция) 1 479,50 11,80 198,20 Индексы Dow-Jones 27 911,30 29,58 4 583,84 S&P 500 3 141,63 9,11 634,78 Nasdaq 8 654,05 37,87 2 018,77 Nikkei 23 461,15 82,49 3 446,38 Dax 13 146,74 76,02 2 587,78 FTSE 100 7 216,25 2,49 488,12 CAC 40 5 860,88 12,85 1 130,19 Shanghai Composite 2 920,43 -0,42 426,53 Bist 100 107 921,68 -89,77 16 651,20 RTS 1 463,15 8,92 394,43 Валюта USD/EUR 1,1143 0,0053 -0,0324 USD/GBP 1,3222 0,0080 0,0468 JPY/USD 120,9700 12,2200 11,2800 RUB/USD 63,3282 -0,2709 -6,0232 TRY/USD 5,8020 -0,0049 0,5126 CNY/USD 7,0309 -0,0063 0,1524