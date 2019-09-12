|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,00
|- 1,38
|7,20
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|55,78
|- 1,62
|10,37
|Золото (доллар/унция)
|1 503,20
|4,00
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|227,61
|3 809,58
|S&P 500
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|21,54
|494,08
|Nasdaq
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|Dax
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|90,36
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|FTSE 100
|7 338,03
|70,08
|609,90
|CAC 40
|5 618,06
|24,86
|887,37
|Shanghai Composite
|3 008,81
|- 12,39
|514,91
|Bist 100
|101 922,15
|709,24
|10 651,67
|RTS
|1 354,68
|10,73
|285,96
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|USD/EUR
|1,1010
|- 0,0033
|- 0,0424
|USD/GBP
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|- 0,0421
|JPY/USD
|107,8200
|0,2800
|- 1,8700
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|- 3,8460
|TRY/USD
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|0,0031
|0,2373
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2019)
https://report.az/storage/news/6000c4cab4b427443a0dd25d84363723/884f5a72-41a6-4b7b-a737-5fdcba2489fa_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости