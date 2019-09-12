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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 61,00 - 1,38 7,20
Нефть WTI (доллар/баррель) 55,78 - 1,62 10,37
Золото (доллар/унция) 1 503,20 4,00 221,90
Индексы
Dow-Jones 27 137,04 227,61 3 809,58
S&P 500 3 000,93 21,54 494,08
Nasdaq 8 169,68 85,52 1 534,40
Nikkei 21 597,76 205,66 1 582,99
Dax 12 359,07 90,36 1 800,11
FTSE 100 7 338,03 70,08 609,90
CAC 40 5 618,06 24,86 887,37
Shanghai Composite 3 008,81 - 12,39 514,91
Bist 100 101 922,15 709,24 10 651,67
RTS 1 354,68 10,73 285,96
Валюта
USD/EUR 1,1010 - 0,0033 - 0,0424
USD/GBP 1,2333 - 0,0017 - 0,0421
JPY/USD 107,8200 0,2800 - 1,8700
RUB/USD 65,5054 0,1218 - 3,8460
TRY/USD 5,7492 - 0,0201 0,4598
CNY/USD 7,1158 0,0031 0,2373
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