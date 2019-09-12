Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2019)

12 сентября, 2019 10:03

https://report.az/storage/news/6000c4cab4b427443a0dd25d84363723/884f5a72-41a6-4b7b-a737-5fdcba2489fa_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 61,00 - 1,38 7,20 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,78 - 1,62 10,37 Золото (доллар/унция) 1 503,20 4,00 221,90 Индексы Dow-Jones 27 137,04 227,61 3 809,58 S&P 500 3 000,93 21,54 494,08 Nasdaq 8 169,68 85,52 1 534,40 Nikkei 21 597,76 205,66 1 582,99 Dax 12 359,07 90,36 1 800,11 FTSE 100 7 338,03 70,08 609,90 CAC 40 5 618,06 24,86 887,37 Shanghai Composite 3 008,81 - 12,39 514,91 Bist 100 101 922,15 709,24 10 651,67 RTS 1 354,68 10,73 285,96 Валюта USD/EUR 1,1010 - 0,0033 - 0,0424 USD/GBP 1,2333 - 0,0017 - 0,0421 JPY/USD 107,8200 0,2800 - 1,8700 RUB/USD 65,5054 0,1218 - 3,8460 TRY/USD 5,7492 - 0,0201 0,4598 CNY/USD 7,1158 0,0031 0,2373