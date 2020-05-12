Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2020)

12 мая, 2020 09:48

https://report.az/storage/news/6fc9f9ba27a70a9aeccacfd18fa3be63/7342f9ea-14bf-44c1-80f2-df8611cb5c18_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 29,63 - 0,2 - 38,7 Нефть WTI (доллар/баррель) 24,14 0,26 - 37,63 Золото (доллар/унция) 1 698 - 28,2 179,9 Индексы Dow-Jones 24 221,99 346,1 - 4 423,27 S&P 500 2 930,32 49,13 - 309,7 Nasdaq 9 192,34 212,68 185,72 Nikkei 20 390,66 330,91 - 3 284,41 Dax 10 824,99 65,72 - 2 512,12 FTSE 100 5 939,73 3,75 - 1 705,17 CAC 40 4 490,22 - 11,22 - 1 546,87 Shanghai Composite 2 894,8 -2,94 - 138,53 Bist 100 97 946,79 - 452,02 - 15 736,81 RTS 1 136,34 9,86 - 413,06 Валюта USD/EUR 1,0836 - 0,0009 - 0,0362 USD/GBP 1,2338 - 0,0048 - 0,0775 JPY/USD 107,66 1,27 - 1,5 RUB/USD 73,7474 - 0,2325 11,6099 TRY/USD 7,0725 - 0,0289 1,1231 CNY/USD 7,0975 0,0225 0,1178

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