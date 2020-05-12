|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|29,63
|- 0,2
|- 38,7
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|24,14
|0,26
|- 37,63
|Золото (доллар/унция)
|1 698
|- 28,2
|179,9
|Индексы
|Dow-Jones
|24 221,99
|346,1
|- 4 423,27
|S&P 500
|2 930,32
|49,13
|- 309,7
|Nasdaq
|9 192,34
|212,68
|185,72
|Nikkei
|20 390,66
|330,91
|- 3 284,41
|Dax
|10 824,99
|65,72
|- 2 512,12
|FTSE 100
|5 939,73
|3,75
|- 1 705,17
|CAC 40
|4 490,22
|- 11,22
|- 1 546,87
|Shanghai Composite
|2 894,8
|-2,94
|- 138,53
|Bist 100
|97 946,79
|- 452,02
|- 15 736,81
|RTS
|1 136,34
|9,86
|- 413,06
|Валюта
|USD/EUR
|1,0836
|- 0,0009
|- 0,0362
|USD/GBP
|1,2338
|- 0,0048
|- 0,0775
|JPY/USD
|107,66
|1,27
|- 1,5
|RUB/USD
|73,7474
|- 0,2325
|11,6099
|TRY/USD
|7,0725
|- 0,0289
|1,1231
|CNY/USD
|7,0975
|0,0225
|0,1178
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2020)
https://report.az/storage/news/6fc9f9ba27a70a9aeccacfd18fa3be63/7342f9ea-14bf-44c1-80f2-df8611cb5c18_292.jpg
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