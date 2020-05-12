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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 29,63 - 0,2 - 38,7
Нефть WTI (доллар/баррель) 24,14 0,26 - 37,63
Золото (доллар/унция) 1 698 - 28,2 179,9
Индексы
Dow-Jones 24 221,99 346,1 - 4 423,27
S&P 500 2 930,32 49,13 - 309,7
Nasdaq 9 192,34 212,68 185,72
Nikkei 20 390,66 330,91 - 3 284,41
Dax 10 824,99 65,72 - 2 512,12
FTSE 100 5 939,73 3,75 - 1 705,17
CAC 40 4 490,22 - 11,22 - 1 546,87
Shanghai Composite 2 894,8 -2,94 - 138,53
Bist 100 97 946,79 - 452,02 - 15 736,81
RTS 1 136,34 9,86 - 413,06
Валюта
USD/EUR 1,0836 - 0,0009 - 0,0362
USD/GBP 1,2338 - 0,0048 - 0,0775
JPY/USD 107,66 1,27 - 1,5
RUB/USD 73,7474 - 0,2325 11,6099
TRY/USD 7,0725 - 0,0289 1,1231
CNY/USD 7,0975 0,0225 0,1178
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