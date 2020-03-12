Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2020)

12 марта, 2020 11:02

https://report.az/storage/news/539adece1a607d425e9b0e0958a35dbe/38846bd7-8fc4-41bd-87f3-25d0c0cdbf90_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 34,28 -4,15 -34,05 Нефть WTI (доллар/баррель) 31,58 -3,65 -30,19 Золото (доллар/унция) 1 635,90 -23,00 117,80 Индексы Dow-Jones 23 553,22 -1 464,94 -5 092,04 S&P 500 2 741,38 -140,85 -498,64 Nasdaq 7 952,05 -392,20 -1 054,57 Nikkei 18 374,65 -1 227,13 -5 300,42 Dax 10 438,68 -36,81 -2 898,43 FTSE 100 5 876,52 -83,71 -1 768,38 CAC 40 4 610,25 -26,36 -1 426,84 Shanghai Composite 2 928,80 -77,70 -104,53 Bist 100 100 966,27 -96,23 -12 717,33 RTS 1 086,18 -8,00 -463,22 Валюта USD/EUR 1,1294 -0,0039 0,0096 USD/GBP 1,2821 -0,0098 -0,0292 JPY/USD 103,8700 -0,8200 -5,2900 RUB/USD 73,7325 3,0866 11,5950 TRY/USD 6,2158 0,0651 0,2664 CNY/USD 6,9722 0,0203 -0,0075

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.03.2020)

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