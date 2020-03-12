|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|34,28
|-4,15
|-34,05
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|31,58
|-3,65
|-30,19
|Золото (доллар/унция)
|1 635,90
|-23,00
|117,80
|Индексы
|Dow-Jones
|23 553,22
|-1 464,94
|-5 092,04
|S&P 500
|2 741,38
|-140,85
|-498,64
|Nasdaq
|7 952,05
|-392,20
|-1 054,57
|Nikkei
|18 374,65
|-1 227,13
|-5 300,42
|Dax
|10 438,68
|-36,81
|-2 898,43
|FTSE 100
|5 876,52
|-83,71
|-1 768,38
|CAC 40
|4 610,25
|-26,36
|-1 426,84
|Shanghai Composite
|2 928,80
|-77,70
|-104,53
|Bist 100
|100 966,27
|-96,23
|-12 717,33
|RTS
|1 086,18
|-8,00
|-463,22
|Валюта
|USD/EUR
|1,1294
|-0,0039
|0,0096
|USD/GBP
|1,2821
|-0,0098
|-0,0292
|JPY/USD
|103,8700
|-0,8200
|-5,2900
|RUB/USD
|73,7325
|3,0866
|11,5950
|TRY/USD
|6,2158
|0,0651
|0,2664
|CNY/USD
|6,9722
|0,0203
|-0,0075
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2020)
https://report.az/storage/news/539adece1a607d425e9b0e0958a35dbe/38846bd7-8fc4-41bd-87f3-25d0c0cdbf90_292.jpg
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