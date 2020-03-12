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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 34,28 -4,15 -34,05
Нефть WTI (доллар/баррель) 31,58 -3,65 -30,19
Золото (доллар/унция) 1 635,90 -23,00 117,80
Индексы
Dow-Jones 23 553,22 -1 464,94 -5 092,04
S&P 500 2 741,38 -140,85 -498,64
Nasdaq 7 952,05 -392,20 -1 054,57
Nikkei 18 374,65 -1 227,13 -5 300,42
Dax 10 438,68 -36,81 -2 898,43
FTSE 100 5 876,52 -83,71 -1 768,38
CAC 40 4 610,25 -26,36 -1 426,84
Shanghai Composite 2 928,80 -77,70 -104,53
Bist 100 100 966,27 -96,23 -12 717,33
RTS 1 086,18 -8,00 -463,22
Валюта
USD/EUR 1,1294 -0,0039 0,0096
USD/GBP 1,2821 -0,0098 -0,0292
JPY/USD 103,8700 -0,8200 -5,2900
RUB/USD 73,7325 3,0866 11,5950
TRY/USD 6,2158 0,0651 0,2664
CNY/USD 6,9722 0,0203 -0,0075
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