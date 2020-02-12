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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 54,97 1,03 -13,36
Нефть WTI (доллар/баррель) 50,65 0,51 -11,12
Золото (доллар/унция) 1 571,30 -0,90 53,20
Индексы
Dow-Jones 29 276,34 -0,48 631,08
S&P 500 3 357,75 5,66 117,73
Nasdaq 9 638,94 10,55 632,32
Nikkei 23 808,98 123,00 133,91
Dax 13 627,84 133,81 290,73
FTSE 100 7 499,44 52,56 -145,46
CAC 40 6 054,76 39,09 17,67
Shanghai Composite 2 907,79 7,65 -125,54
Bist 100 119 797,82 1 456,32 6 114,22
RTS 1 539,56 35,61 -9,84
Валюта
USD/EUR 1,0914 0,0003 -0,0284
USD/GBP 1,2960 0,0047 -0,0153
JPY/USD 109,8300 -0,0500 0,6700
RUB/USD 63,2157 -0,6809 1,0782
TRY/USD 6,0227 0,0046 0,0733
CNY/USD 6,9628 -0,0152 -0,0169
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