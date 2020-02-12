|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|54,97
|1,03
|-13,36
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,65
|0,51
|-11,12
|Золото (доллар/унция)
|1 571,30
|-0,90
|53,20
|Индексы
|Dow-Jones
|29 276,34
|-0,48
|631,08
|S&P 500
|3 357,75
|5,66
|117,73
|Nasdaq
|9 638,94
|10,55
|632,32
|Nikkei
|23 808,98
|123,00
|133,91
|Dax
|13 627,84
|133,81
|290,73
|FTSE 100
|7 499,44
|52,56
|-145,46
|CAC 40
|6 054,76
|39,09
|17,67
|Shanghai Composite
|2 907,79
|7,65
|-125,54
|Bist 100
|119 797,82
|1 456,32
|6 114,22
|RTS
|1 539,56
|35,61
|-9,84
|Валюта
|USD/EUR
|1,0914
|0,0003
|-0,0284
|USD/GBP
|1,2960
|0,0047
|-0,0153
|JPY/USD
|109,8300
|-0,0500
|0,6700
|RUB/USD
|63,2157
|-0,6809
|1,0782
|TRY/USD
|6,0227
|0,0046
|0,0733
|CNY/USD
|6,9628
|-0,0152
|-0,0169
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2020)
https://report.az/storage/news/f1cc5f1fad38d4793e1fc5b1463cd203/1e3360e6-ab7f-4488-a77b-38ffeb25493c_292.jpg
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