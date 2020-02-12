Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2020)

12 февраля, 2020 09:43

https://report.az/storage/news/f1cc5f1fad38d4793e1fc5b1463cd203/1e3360e6-ab7f-4488-a77b-38ffeb25493c_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 54,97 1,03 -13,36 Нефть WTI (доллар/баррель) 50,65 0,51 -11,12 Золото (доллар/унция) 1 571,30 -0,90 53,20 Индексы Dow-Jones 29 276,34 -0,48 631,08 S&P 500 3 357,75 5,66 117,73 Nasdaq 9 638,94 10,55 632,32 Nikkei 23 808,98 123,00 133,91 Dax 13 627,84 133,81 290,73 FTSE 100 7 499,44 52,56 -145,46 CAC 40 6 054,76 39,09 17,67 Shanghai Composite 2 907,79 7,65 -125,54 Bist 100 119 797,82 1 456,32 6 114,22 RTS 1 539,56 35,61 -9,84 Валюта USD/EUR 1,0914 0,0003 -0,0284 USD/GBP 1,2960 0,0047 -0,0153 JPY/USD 109,8300 -0,0500 0,6700 RUB/USD 63,2157 -0,6809 1,0782 TRY/USD 6,0227 0,0046 0,0733 CNY/USD 6,9628 -0,0152 -0,0169

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