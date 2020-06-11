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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 40,52 - 0,04 - 27,81
Нефть WTI (доллар/баррель) 38,27 0,04 - 23,50
Золото (доллар/унция) 1 742,60 19,60 224,50
Индексы
Dow-Jones 26 989,99 - 282,31 - 1 655,27
S&P 500 3 190,14 - 17,04 - 49,88
Nasdaq 10 020,35 66,60 1 013,73
Nikkei 22 747,27 - 331,58 - 927,80
Dax 12 530,16 - 87,83 - 806,95
FTSE 100 6 329,13 - 6,59 - 1 315,77
CAC 40 5 053,42 - 41,69 - 983,67
Shanghai Composite 2 950,78 9,52 - 82,55
Bist 100 109 778,94 542,42 - 3 904,66
RTS 1 277,58 -6,73 - 271,82
Валюта
USD/EUR 1,1357 0,0015 0,0159
USD/GBP 1,2694 - 0,0046 - 0,0419
JPY/USD 106,9400 - 0,6200 - 2,2200
RUB/USD 68,7114 0,1099 6,5739
TRY/USD 6,7783 - 0,0131 0,8289
CNY/USD 7,0691 - 0,0051 0,0894

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