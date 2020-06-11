Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2020)

11 июня, 2020 09:33

https://report.az/storage/news/bcc8f6693332c69cc6f20d778df6caea/2e2afade-f3bc-4947-9409-fc31edae0905_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 40,52 - 0,04 - 27,81 Нефть WTI (доллар/баррель) 38,27 0,04 - 23,50 Золото (доллар/унция) 1 742,60 19,60 224,50 Индексы Dow-Jones 26 989,99 - 282,31 - 1 655,27 S&P 500 3 190,14 - 17,04 - 49,88 Nasdaq 10 020,35 66,60 1 013,73 Nikkei 22 747,27 - 331,58 - 927,80 Dax 12 530,16 - 87,83 - 806,95 FTSE 100 6 329,13 - 6,59 - 1 315,77 CAC 40 5 053,42 - 41,69 - 983,67 Shanghai Composite 2 950,78 9,52 - 82,55 Bist 100 109 778,94 542,42 - 3 904,66 RTS 1 277,58 -6,73 - 271,82 Валюта USD/EUR 1,1357 0,0015 0,0159 USD/GBP 1,2694 - 0,0046 - 0,0419 JPY/USD 106,9400 - 0,6200 - 2,2200 RUB/USD 68,7114 0,1099 6,5739 TRY/USD 6,7783 - 0,0131 0,8289 CNY/USD 7,0691 - 0,0051 0,0894

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