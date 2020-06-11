|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|40,52
|- 0,04
|- 27,81
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|38,27
|0,04
|- 23,50
|Золото (доллар/унция)
|1 742,60
|19,60
|224,50
|Индексы
|Dow-Jones
|26 989,99
|- 282,31
|- 1 655,27
|S&P 500
|3 190,14
|- 17,04
|- 49,88
|Nasdaq
|10 020,35
|66,60
|1 013,73
|Nikkei
|22 747,27
|- 331,58
|- 927,80
|Dax
|12 530,16
|- 87,83
|- 806,95
|FTSE 100
|6 329,13
|- 6,59
|- 1 315,77
|CAC 40
|5 053,42
|- 41,69
|- 983,67
|Shanghai Composite
|2 950,78
|9,52
|- 82,55
|Bist 100
|109 778,94
|542,42
|- 3 904,66
|RTS
|1 277,58
|-6,73
|- 271,82
|Валюта
|USD/EUR
|1,1357
|0,0015
|0,0159
|USD/GBP
|1,2694
|- 0,0046
|- 0,0419
|JPY/USD
|106,9400
|- 0,6200
|- 2,2200
|RUB/USD
|68,7114
|0,1099
|6,5739
|TRY/USD
|6,7783
|- 0,0131
|0,8289
|CNY/USD
|7,0691
|- 0,0051
|0,0894
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2020)
https://report.az/storage/news/bcc8f6693332c69cc6f20d778df6caea/2e2afade-f3bc-4947-9409-fc31edae0905_292.jpg
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