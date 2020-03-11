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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 38,43 1,55 -29,90
Нефть WTI (доллар/баррель) 35,23 1,96 -26,54
Золото (доллар/унция) 1 658,90 -7,50 140,80
Индексы
Dow-Jones 25 018,16 1 167,14 -3 627,10
S&P 500 2 882,23 135,67 -357,79
Nasdaq 8 344,25 393,57 -662,37
Nikkei 19 601,78 -110,45 -4 073,29
Dax 10 475,49 -149,53 -2 861,62
FTSE 100 5 960,23 -5,54 -1 684,67
CAC 40 4 636,61 -71,30 -1 400,48
Shanghai Composite 3 006,50 44,96 -26,83
Bist 100 101 062,50 -2 461,52 -12 621,10
RTS 1 094,18 -163,78 -455,22
Валюта
USD/EUR 1,1333 -0,0052 0,0135
USD/GBP 1,2919 -0,0146 -0,0194
JPY/USD 104,6900 0,5600 -4,4700
RUB/USD 70,6459 -2,8267 8,5084
TRY/USD 6,1507 0,0074 0,2013
CNY/USD 6,9519 0,0149 -0,0278
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