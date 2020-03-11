|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|38,43
|1,55
|-29,90
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|35,23
|1,96
|-26,54
|Золото (доллар/унция)
|1 658,90
|-7,50
|140,80
|Индексы
|Dow-Jones
|25 018,16
|1 167,14
|-3 627,10
|S&P 500
|2 882,23
|135,67
|-357,79
|Nasdaq
|8 344,25
|393,57
|-662,37
|Nikkei
|19 601,78
|-110,45
|-4 073,29
|Dax
|10 475,49
|-149,53
|-2 861,62
|FTSE 100
|5 960,23
|-5,54
|-1 684,67
|CAC 40
|4 636,61
|-71,30
|-1 400,48
|Shanghai Composite
|3 006,50
|44,96
|-26,83
|Bist 100
|101 062,50
|-2 461,52
|-12 621,10
|RTS
|1 094,18
|-163,78
|-455,22
|Валюта
|USD/EUR
|1,1333
|-0,0052
|0,0135
|USD/GBP
|1,2919
|-0,0146
|-0,0194
|JPY/USD
|104,6900
|0,5600
|-4,4700
|RUB/USD
|70,6459
|-2,8267
|8,5084
|TRY/USD
|6,1507
|0,0074
|0,2013
|CNY/USD
|6,9519
|0,0149
|-0,0278
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2020)
https://report.az/storage/news/f2f71160f516a325943a4cac0cf2e879/51d83260-b4e7-472d-9f66-3e8b03756f91_292.jpg
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