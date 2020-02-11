Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2020)

11 февраля, 2020 09:55

https://report.az/storage/news/8289365298ca55bcecb6efce630f0f0e/36028d43-b7f8-4a93-a31d-27eafa0880ff_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 53,94 -0,53 -14,39 Нефть WTI(доллар/баррель) 50,14 -0,18 -11,63 Золото(доллар/унция) 1 572,20 -1,20 54,10 Индексы Dow-Jones 29 276,82 174,31 631,56 S&P 500 3 352,09 24,38 112,07 Nasdaq 9 628,39 107,88 621,77 Nikkei 23 685,98 -142,00 10,91 Dax 13 494,03 -19,78 156,92 FTSE 100 7 446,88 -19,82 -198,02 CAC 40 6 015,67 -14,08 -21,42 Shanghai Composite 2 900,14 24,18 -133,19 Bist 100 118 341,50 -2 673,64 4 657,90 RTS 1 503,95 -14,28 -45,45 Валюта USD/EUR 1,0911 -0,0035 -0,0287 USD/GBP 1,2913 0,0021 -0,0200 JPY/USD 109,8800 0,1300 0,7200 RUB/USD 63,8966 -0,1576 1,7591 TRY/USD 6,0181 0,0035 0,0687 CNY/USD 6,9780 -0,0244 -0,0017

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.