|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|53,94
|-0,53
|-14,39
|Нефть WTI(доллар/баррель)
|50,14
|-0,18
|-11,63
|Золото(доллар/унция)
|1 572,20
|-1,20
|54,10
|Индексы
|Dow-Jones
|29 276,82
|174,31
|631,56
|S&P 500
|3 352,09
|24,38
|112,07
|Nasdaq
|9 628,39
|107,88
|621,77
|Nikkei
|23 685,98
|-142,00
|10,91
|Dax
|13 494,03
|-19,78
|156,92
|FTSE 100
|7 446,88
|-19,82
|-198,02
|CAC 40
|6 015,67
|-14,08
|-21,42
|Shanghai Composite
|2 900,14
|24,18
|-133,19
|Bist 100
|118 341,50
|-2 673,64
|4 657,90
|RTS
|1 503,95
|-14,28
|-45,45
|Валюта
|USD/EUR
|1,0911
|-0,0035
|-0,0287
|USD/GBP
|1,2913
|0,0021
|-0,0200
|JPY/USD
|109,8800
|0,1300
|0,7200
|RUB/USD
|63,8966
|-0,1576
|1,7591
|TRY/USD
|6,0181
|0,0035
|0,0687
|CNY/USD
|6,9780
|-0,0244
|-0,0017
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2020)
https://report.az/storage/news/8289365298ca55bcecb6efce630f0f0e/36028d43-b7f8-4a93-a31d-27eafa0880ff_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2020) 11 февраля, 2020 / 10:43
- Турция ограничила операции с нацвалютой для зарубежных трейдеров 10 февраля, 2020 / 16:59
- S&P: PASHA Holding может вывести из состава группы дочерние банки в Грузии и Турции 10 февраля, 2020 / 12:18
- S&P: Рыночная доля азербайджанского PASHA Bank в корпоративном секторе увеличится до 24% 10 февраля, 2020 / 12:08
- В Центробанке Азербайджана новое назначение 10 февраля, 2020 / 11:17
- Таможенники увеличили отчисления в госбюджет 10 февраля, 2020 / 11:11
- Мошенники используют новый способ хищения денег со счетов 10 февраля, 2020 / 10:40
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2020) 10 февраля, 2020 / 10:00
- Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов 09 февраля, 2020 / 17:05
- Министр: Мы выплачиваем больше, чем заимствуем 09 февраля, 2020 / 15:21