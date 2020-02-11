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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2020)
Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)53,94-0,53-14,39
Нефть WTI(доллар/баррель)50,14-0,18-11,63
Золото(доллар/унция)1 572,20-1,2054,10
Индексы
Dow-Jones29 276,82174,31631,56
S&P 5003 352,0924,38112,07
Nasdaq9 628,39107,88621,77
Nikkei23 685,98-142,0010,91
Dax13 494,03-19,78156,92
FTSE 1007 446,88-19,82-198,02
CAC 406 015,67-14,08-21,42
Shanghai Composite2 900,1424,18-133,19
Bist 100118 341,50-2 673,644 657,90
RTS1 503,95-14,28-45,45
Валюта
USD/EUR1,0911-0,0035-0,0287
USD/GBP1,29130,0021-0,0200
JPY/USD109,88000,13000,7200
RUB/USD63,8966-0,15761,7591
TRY/USD6,01810,00350,0687
CNY/USD6,9780-0,0244-0,0017
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