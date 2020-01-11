 Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 65,16 -0,21 28 757,77
Нефть WTI (доллар/баррель) 59,59 0,03 -1,47
Золото (доллар/унция) 1 554,10 -0,20 31,00
Индексы
Dow-Jones 28 823,77 -133,13 7,00
S&P 500 3 265,35 -9,35 7,00
Nasdaq 9 178,86 -24,57 206,26
Nikkei 23 850,57 110,70 193,95
Dax 13 483,31 -11,75 234,30
FTSE 100 7 587,85 -10,27 45,41
CAC 40 6 037,11 -5,44 59,05
Shanghai Composite 3 092,29 -2,59 42,17
Bist 100 118 663,69 673,25 4 238,69
RTS 1 614,69 12,95 65,77
Валюта
USD/EUR 1,1121 0,0015 -0,0107
USD/GBP 1,3061 -0,0006 -0,0196
JPY/USD 109,5700 0,0500 0,9600
RUB/USD 61,0250 -0,2800 -0,9225
TRY/USD 5,8808 0,0063 -0,0703
CNY/USD 6,9192 -0,0130 -0,0440

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!