Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2020)

11 января, 2020 10:02

https://report.az/storage/news/bb40be54ffc976195f087092b8b87bd3/df4f694b-69b2-46bb-b593-724fa0abf358_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 65,16 -0,21 28 757,77 Нефть WTI (доллар/баррель) 59,59 0,03 -1,47 Золото (доллар/унция) 1 554,10 -0,20 31,00 Индексы Dow-Jones 28 823,77 -133,13 7,00 S&P 500 3 265,35 -9,35 7,00 Nasdaq 9 178,86 -24,57 206,26 Nikkei 23 850,57 110,70 193,95 Dax 13 483,31 -11,75 234,30 FTSE 100 7 587,85 -10,27 45,41 CAC 40 6 037,11 -5,44 59,05 Shanghai Composite 3 092,29 -2,59 42,17 Bist 100 118 663,69 673,25 4 238,69 RTS 1 614,69 12,95 65,77 Валюта USD/EUR 1,1121 0,0015 -0,0107 USD/GBP 1,3061 -0,0006 -0,0196 JPY/USD 109,5700 0,0500 0,9600 RUB/USD 61,0250 -0,2800 -0,9225 TRY/USD 5,8808 0,0063 -0,0703 CNY/USD 6,9192 -0,0130 -0,0440

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.