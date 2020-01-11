|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|65,16
|-0,21
|28 757,77
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|59,59
|0,03
|-1,47
|Золото (доллар/унция)
|1 554,10
|-0,20
|31,00
|Индексы
|Dow-Jones
|28 823,77
|-133,13
|7,00
|S&P 500
|3 265,35
|-9,35
|7,00
|Nasdaq
|9 178,86
|-24,57
|206,26
|Nikkei
|23 850,57
|110,70
|193,95
|Dax
|13 483,31
|-11,75
|234,30
|FTSE 100
|7 587,85
|-10,27
|45,41
|CAC 40
|6 037,11
|-5,44
|59,05
|Shanghai Composite
|3 092,29
|-2,59
|42,17
|Bist 100
|118 663,69
|673,25
|4 238,69
|RTS
|1 614,69
|12,95
|65,77
|Валюта
|USD/EUR
|1,1121
|0,0015
|-0,0107
|USD/GBP
|1,3061
|-0,0006
|-0,0196
|JPY/USD
|109,5700
|0,0500
|0,9600
|RUB/USD
|61,0250
|-0,2800
|-0,9225
|TRY/USD
|5,8808
|0,0063
|-0,0703
|CNY/USD
|6,9192
|-0,0130
|-0,0440
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2020)
https://report.az/storage/news/bb40be54ffc976195f087092b8b87bd3/df4f694b-69b2-46bb-b593-724fa0abf358_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости