Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2019)

10 декабря, 2019 09:59

https://report.az/storage/news/5c66da32cb7e30ed7dac08ff52edb0e5/894bfe59-3c2a-4b97-9a2e-a9b5294ac3b9_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,13 -0,26 10,33 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,91 -0,29 13,5 Золото (доллар/унция) 1 465,10 0,00 183,80 Индексы Dow-Jones 27 909,60 -105,46 4 582,14 S&P 500 3 135,96 -9,95 629,11 Nasdaq 8 621,83 -34,70 1 986,55 Nikkei 23 411,93 57,53 3 397,16 Dax 13 105,61 -60,97 2 546,65 FTSE 100 7 233,90 -5,76 505,77 CAC 40 5 837,25 -34,66 1 106,56 Shanghai Composite 2 908,59 -3,42 414,69 Bist 100 108 786,06 -83,08 17 515,58 RTS 1 456,79 8,45 388,07 Валюта USD/EUR 1,1068 0,0008 -0,0399 USD/GBP 1,3151 0,0011 0,0397 JPY/USD 108,6300 0,0500 -1,0600 RUB/USD 63,5499 -0,1187 -5,8015 TRY/USD 5,8099 0,0341 0,5205 CNY/USD 7,0382 0,0033 0,1597