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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,13 -0,26 10,33
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,91 -0,29 13,5
Золото (доллар/унция) 1 465,10 0,00 183,80
Индексы
Dow-Jones 27 909,60 -105,46 4 582,14
S&P 500 3 135,96 -9,95 629,11
Nasdaq 8 621,83 -34,70 1 986,55
Nikkei 23 411,93 57,53 3 397,16
Dax 13 105,61 -60,97 2 546,65
FTSE 100 7 233,90 -5,76 505,77
CAC 40 5 837,25 -34,66 1 106,56
Shanghai Composite 2 908,59 -3,42 414,69
Bist 100 108 786,06 -83,08 17 515,58
RTS 1 456,79 8,45 388,07
Валюта
USD/EUR 1,1068 0,0008 -0,0399
USD/GBP 1,3151 0,0011 0,0397
JPY/USD 108,6300 0,0500 -1,0600
RUB/USD 63,5499 -0,1187 -5,8015
TRY/USD 5,8099 0,0341 0,5205
CNY/USD 7,0382 0,0033 0,1597
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