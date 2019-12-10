|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,13
|-0,26
|10,33
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|58,91
|-0,29
|13,5
|Золото (доллар/унция)
|1 465,10
|0,00
|183,80
|Индексы
|Dow-Jones
|27 909,60
|-105,46
|4 582,14
|S&P 500
|3 135,96
|-9,95
|629,11
|Nasdaq
|8 621,83
|-34,70
|1 986,55
|Nikkei
|23 411,93
|57,53
|3 397,16
|Dax
|13 105,61
|-60,97
|2 546,65
|FTSE 100
|7 233,90
|-5,76
|505,77
|CAC 40
|5 837,25
|-34,66
|1 106,56
|Shanghai Composite
|2 908,59
|-3,42
|414,69
|Bist 100
|108 786,06
|-83,08
|17 515,58
|RTS
|1 456,79
|8,45
|388,07
|Валюта
|USD/EUR
|1,1068
|0,0008
|-0,0399
|USD/GBP
|1,3151
|0,0011
|0,0397
|JPY/USD
|108,6300
|0,0500
|-1,0600
|RUB/USD
|63,5499
|-0,1187
|-5,8015
|TRY/USD
|5,8099
|0,0341
|0,5205
|CNY/USD
|7,0382
|0,0033
|0,1597
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2019)
https://report.az/storage/news/5c66da32cb7e30ed7dac08ff52edb0e5/894bfe59-3c2a-4b97-9a2e-a9b5294ac3b9_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2019) 10 декабря, 2019 / 09:53
- ЦБ Азербайджана может снизить учетную ставку 09 декабря, 2019 / 15:06
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2019) 09 декабря, 2019 / 09:48
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.12.2019) 07 декабря, 2019 / 11:55
- Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-ноябрь, 2019 год) 06 декабря, 2019 / 17:29
- Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 4% 06 декабря, 2019 / 17:12
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2019) 06 декабря, 2019 / 10:20
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.12.2019) 06 декабря, 2019 / 09:39
- Самир Шарифов: Азербайджан выделит 7 млн долларов для участия в качестве донора ряда международных организаций 05 декабря, 2019 / 20:11
- Япония одобрит пакет мер по стимулированию экономики на $239 млрд 05 декабря, 2019 / 11:01
Kənan SadıqovАвтор новости