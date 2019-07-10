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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,16 0,05 10,36
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,08 0,42 12,67
Золото (доллар/унция) 1 400,50 0,5 119,2
Индексы
Dow-Jones 26 783,49 - 138,63 3 456,03
S&P 500 2 979,63 5,59 472,78
Nasdaq 8 141,73 43,35 1 506,45
Nikkei 21 565,15 30,8 1 550,38
Dax 12 436,55 - 106,96 1 877,59
FTSE 100 7 536,47 - 12,8 808,34
CAC 40 5 572,1 - 17,09 841,41
Shanghai Composite 2 928,23 - 5,13 434,33
Bist 100 96 856,09 - 2 082,29 5 585,61
RTS 1 394,86 - 2,85 326,14
Валюта
USD/EUR 1,1208 - 0,0006 - 0,0259
USD/GBP 1,2468 - 0,0042 - 0,0286
JPY/USD 108,85 0,13 - 0,84
RUB/USD 63,8139 0,1339 - 5,5375
TRY/USD 5,6971 - 0,0402 0,4077
CNY/USD 6,888 0,0061 0,0095
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