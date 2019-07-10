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|0,05
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|Nasdaq
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|Dax
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|FTSE 100
|7 536,47
|- 12,8
|808,34
|CAC 40
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|841,41
|Shanghai Composite
|2 928,23
|- 5,13
|434,33
|Bist 100
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|5 585,61
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2019)
https://report.az/storage/news/b48ff2913e2a2759c67ee8382140a82c/01025b49-e579-4dd3-b23e-999a32b7e562_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости