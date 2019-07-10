Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2019)

10 июля, 2019 09:57

https://report.az/storage/news/b48ff2913e2a2759c67ee8382140a82c/01025b49-e579-4dd3-b23e-999a32b7e562_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,16 0,05 10,36 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,08 0,42 12,67 Золото (доллар/унция) 1 400,50 0,5 119,2 Индексы Dow-Jones 26 783,49 - 138,63 3 456,03 S&P 500 2 979,63 5,59 472,78 Nasdaq 8 141,73 43,35 1 506,45 Nikkei 21 565,15 30,8 1 550,38 Dax 12 436,55 - 106,96 1 877,59 FTSE 100 7 536,47 - 12,8 808,34 CAC 40 5 572,1 - 17,09 841,41 Shanghai Composite 2 928,23 - 5,13 434,33 Bist 100 96 856,09 - 2 082,29 5 585,61 RTS 1 394,86 - 2,85 326,14 Валюта USD/EUR 1,1208 - 0,0006 - 0,0259 USD/GBP 1,2468 - 0,0042 - 0,0286 JPY/USD 108,85 0,13 - 0,84 RUB/USD 63,8139 0,1339 - 5,5375 TRY/USD 5,6971 - 0,0402 0,4077 CNY/USD 6,888 0,0061 0,0095

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