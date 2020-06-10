Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2020)

10 июня, 2020 09:25

https://report.az/storage/news/fcc4198fa892afb75ca883d6038b62b3/0367e54c-d4d7-4621-9c1b-15b92676592e_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 40,56 - 1,32 - 27,77 Нефть WTI (доллар/баррель) 38,23 - 1,60 - 23,54 Золото (доллар/унция) 1 723,00 17,90 204,90 Индексы Dow-Jones 27 272,30 - 300,14 - 1 372,96 S&P 500 3 207,18 - 25,21 - 32,84 Nasdaq 9 953,75 29,00 947,13 Nikkei 23 078,85 - 99,25 - 596,22 Dax 12 617,99 -201,60 - 719,12 FTSE 100 6 335,72 - 136,87 - 1 309,18 CAC 40 5 095,11 - 80,41 - 941,98 Shanghai Composite 2 941,26 3,49 - 92,07 Bist 100 109 236,52 - 327,98 - 4 447,08 RTS 1 284,31 - 4,40 - 265,09 Валюта USD/EUR 1,1342 0,0048 0,0144 USD/GBP 1,2740 0,0038 - 0,0373 JPY/USD 107,5600 - 0,8700 - 1,6000 RUB/USD 68,6015 0,3685 6,4640 TRY/USD 6,7914 0,0016 0,8420 CNY/USD 7,0742 0,0027 0,0945

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