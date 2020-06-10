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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 40,56 - 1,32 - 27,77
Нефть WTI (доллар/баррель) 38,23 - 1,60 - 23,54
Золото (доллар/унция) 1 723,00 17,90 204,90
Индексы
Dow-Jones 27 272,30 - 300,14 - 1 372,96
S&P 500 3 207,18 - 25,21 - 32,84
Nasdaq 9 953,75 29,00 947,13
Nikkei 23 078,85 - 99,25 - 596,22
Dax 12 617,99 -201,60 - 719,12
FTSE 100 6 335,72 - 136,87 - 1 309,18
CAC 40 5 095,11 - 80,41 - 941,98
Shanghai Composite 2 941,26 3,49 - 92,07
Bist 100 109 236,52 - 327,98 - 4 447,08
RTS 1 284,31 - 4,40 - 265,09
Валюта
USD/EUR 1,1342 0,0048 0,0144
USD/GBP 1,2740 0,0038 - 0,0373
JPY/USD 107,5600 - 0,8700 - 1,6000
RUB/USD 68,6015 0,3685 6,4640
TRY/USD 6,7914 0,0016 0,8420
CNY/USD 7,0742 0,0027 0,0945

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