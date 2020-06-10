|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|40,56
|- 1,32
|- 27,77
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|38,23
|- 1,60
|- 23,54
|Золото (доллар/унция)
|1 723,00
|17,90
|204,90
|Индексы
|Dow-Jones
|27 272,30
|- 300,14
|- 1 372,96
|S&P 500
|3 207,18
|- 25,21
|- 32,84
|Nasdaq
|9 953,75
|29,00
|947,13
|Nikkei
|23 078,85
|- 99,25
|- 596,22
|Dax
|12 617,99
|-201,60
|- 719,12
|FTSE 100
|6 335,72
|- 136,87
|- 1 309,18
|CAC 40
|5 095,11
|- 80,41
|- 941,98
|Shanghai Composite
|2 941,26
|3,49
|- 92,07
|Bist 100
|109 236,52
|- 327,98
|- 4 447,08
|RTS
|1 284,31
|- 4,40
|- 265,09
|Валюта
|USD/EUR
|1,1342
|0,0048
|0,0144
|USD/GBP
|1,2740
|0,0038
|- 0,0373
|JPY/USD
|107,5600
|- 0,8700
|- 1,6000
|RUB/USD
|68,6015
|0,3685
|6,4640
|TRY/USD
|6,7914
|0,0016
|0,8420
|CNY/USD
|7,0742
|0,0027
|0,0945
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2020)
https://report.az/storage/news/fcc4198fa892afb75ca883d6038b62b3/0367e54c-d4d7-4621-9c1b-15b92676592e_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2020) 10 июня, 2020 / 09:46
- Дефицит бюджета США в этом фингоду приближается к 2 трлн долларам 09 июня, 2020 / 19:10
- Чистый отток капитала из России вырос почти на 20% 09 июня, 2020 / 18:04
- В Азербайджане названа сумма выплаченной части НДС 09 июня, 2020 / 17:19
- Казахстан выводит из обращения банкноту в 500 тенге 09 июня, 2020 / 14:56
- Спрос на доллар на валютном аукционе возрос на 18% 09 июня, 2020 / 13:30
- Всемирный банк улучшил прогнозы по экономике Азербайджана 09 июня, 2020 / 10:49
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2020) 09 июня, 2020 / 10:32
- Всемирный банк: В этом году глобальный ВВП сократится на 5,2% 09 июня, 2020 / 10:06
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.06.2020) 09 июня, 2020 / 09:20