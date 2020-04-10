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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 31,48 - 1,36 - 36,85
Нефть WTI (доллар/баррель) 23,22 - 1,87 - 38,55
Золото (доллар/унция) 1752,8 68,5 234,7
Индексы
Dow-Jones 23 719,37 285,8 - 4 925,89
S&P 500 2 789,82 39,84 - 450,2
Nasdaq 8 153,58 62,68 - 853,04
Nikkei 19 345,77 - 7,47 - 4 329,3
Dax 10 564,74 231,85 - 2 772,37
FTSE 100 5 842,66 164,93 - 1 802,24
CAC 40 4 506,85 64,1 - 1 530,24
Shanghai Composite 2 825,9 10,53 - 207,43
Bist 100 95 799,49 2 662,45 - 17 884,11
RTS 1 155,49 51,54 -3 93,91
Валюта
USD/EUR 1,0929 0,0071 - 0,0269
USD/GBP 1,2454 0,0071 - 0,0659
JPY/USD 108,43 - 0,23 - 0,73
RUB/USD 74,2944 - 0,7531 12,1569
TRY/USD 6,6707 - 0,1033 0,7213
CNY/USD 7,0429 - 0,0232 0,0632
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