|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|31,48
|- 1,36
|- 36,85
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|23,22
|- 1,87
|- 38,55
|Золото (доллар/унция)
|1752,8
|68,5
|234,7
|Индексы
|Dow-Jones
|23 719,37
|285,8
|- 4 925,89
|S&P 500
|2 789,82
|39,84
|- 450,2
|Nasdaq
|8 153,58
|62,68
|- 853,04
|Nikkei
|19 345,77
|- 7,47
|- 4 329,3
|Dax
|10 564,74
|231,85
|- 2 772,37
|FTSE 100
|5 842,66
|164,93
|- 1 802,24
|CAC 40
|4 506,85
|64,1
|- 1 530,24
|Shanghai Composite
|2 825,9
|10,53
|- 207,43
|Bist 100
|95 799,49
|2 662,45
|- 17 884,11
|RTS
|1 155,49
|51,54
|-3 93,91
|Валюта
|USD/EUR
|1,0929
|0,0071
|- 0,0269
|USD/GBP
|1,2454
|0,0071
|- 0,0659
|JPY/USD
|108,43
|- 0,23
|- 0,73
|RUB/USD
|74,2944
|- 0,7531
|12,1569
|TRY/USD
|6,6707
|- 0,1033
|0,7213
|CNY/USD
|7,0429
|- 0,0232
|0,0632
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2020)
https://report.az/storage/news/2b27ffca0c97056484390382597005ad/d87433a3-2328-442c-9a4c-9f027ec2b3cd_292.jpg
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