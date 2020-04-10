Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2020)

10 апреля, 2020 10:00

https://report.az/storage/news/2b27ffca0c97056484390382597005ad/d87433a3-2328-442c-9a4c-9f027ec2b3cd_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 31,48 - 1,36 - 36,85 Нефть WTI (доллар/баррель) 23,22 - 1,87 - 38,55 Золото (доллар/унция) 1752,8 68,5 234,7 Индексы Dow-Jones 23 719,37 285,8 - 4 925,89 S&P 500 2 789,82 39,84 - 450,2 Nasdaq 8 153,58 62,68 - 853,04 Nikkei 19 345,77 - 7,47 - 4 329,3 Dax 10 564,74 231,85 - 2 772,37 FTSE 100 5 842,66 164,93 - 1 802,24 CAC 40 4 506,85 64,1 - 1 530,24 Shanghai Composite 2 825,9 10,53 - 207,43 Bist 100 95 799,49 2 662,45 - 17 884,11 RTS 1 155,49 51,54 -3 93,91 Валюта USD/EUR 1,0929 0,0071 - 0,0269 USD/GBP 1,2454 0,0071 - 0,0659 JPY/USD 108,43 - 0,23 - 0,73 RUB/USD 74,2944 - 0,7531 12,1569 TRY/USD 6,6707 - 0,1033 0,7213 CNY/USD 7,0429 - 0,0232 0,0632

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