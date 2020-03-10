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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2020)

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Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 36,88 -8,39 -31,45
Нефть WTI (доллар/баррель) 33,27 -8,01 -28,50
Золото (доллар/унция) 1 666,40 -6,00 148,30
Индексы
Dow-Jones 23 851,02 -2 013,76 -4 794,24
S&P 500 2 746,56 -225,81 -493,46
Nasdaq 7 950,68 -624,94 -1 055,94
Nikkei 19 712,23 -1 037,52 -3 962,84
Dax 10 625,02 -916,85 -2 712,09
FTSE 100 5 965,77 -496,78 -1 679,13
CAC 40 4 707,91 -431,20 -1 329,18
Shanghai Composite 2 961,54 -72,97 -71,79
Bist 100 103 524,02 -6 076,51 -10 159,58
RTS 1 257,96 0,00 -291,44
Валюта
USD/EUR 1,1385 0,0101 0,0187
USD/GBP 1,3065 0,0017 -0,0048
JPY/USD 104,1300 -1,2600 -5,0300
RUB/USD 73,4726 4,9213 11,3351
TRY/USD 6,1433 0,0517 0,1939
CNY/USD 6,9370 0,0041 -0,0427
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