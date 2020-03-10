|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|36,88
|-8,39
|-31,45
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|33,27
|-8,01
|-28,50
|Золото (доллар/унция)
|1 666,40
|-6,00
|148,30
|Индексы
|Dow-Jones
|23 851,02
|-2 013,76
|-4 794,24
|S&P 500
|2 746,56
|-225,81
|-493,46
|Nasdaq
|7 950,68
|-624,94
|-1 055,94
|Nikkei
|19 712,23
|-1 037,52
|-3 962,84
|Dax
|10 625,02
|-916,85
|-2 712,09
|FTSE 100
|5 965,77
|-496,78
|-1 679,13
|CAC 40
|4 707,91
|-431,20
|-1 329,18
|Shanghai Composite
|2 961,54
|-72,97
|-71,79
|Bist 100
|103 524,02
|-6 076,51
|-10 159,58
|RTS
|1 257,96
|0,00
|-291,44
|Валюта
|USD/EUR
|1,1385
|0,0101
|0,0187
|USD/GBP
|1,3065
|0,0017
|-0,0048
|JPY/USD
|104,1300
|-1,2600
|-5,0300
|RUB/USD
|73,4726
|4,9213
|11,3351
|TRY/USD
|6,1433
|0,0517
|0,1939
|CNY/USD
|6,9370
|0,0041
|-0,0427
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2020)
https://report.az/storage/news/e16ef82ed6bf6f9ea17b0c2ef9a64192/2e998252-a24a-4b43-92d8-ea85db6b8e1d_292.jpg© stock.adobe
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