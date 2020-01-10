Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2020)

10 января, 2020 09:24

https://report.az/storage/news/9c85080244f5ba3c35bf96cb0bc4e4c4/22f4ca8c-0f2a-43c4-bf58-63116121fdb5_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 65,15 -0,73 -3,18 Нефть WTI (доллар/баррель) 59,36 -0,74 -2,41 Золото (доллар/унция) 1 547,90 -12,00 29,80 Индексы Dow-Jones 28 956,90 211,81 311,64 S&P 500 3 274,70 21,65 34,68 Nasdaq 9 203,43 74,19 196,81 Nikkei 23 814,73 145,69 139,66 Dax 13 495,06 174,88 157,95 FTSE 100 7 598,12 23,19 -46,78 CAC 40 6 042,55 11,55 5,46 Shanghai Composite 3 086,85 5,49 53,52 Bist 100 117 990,44 5 114,38 4 306,84 RTS 1 601,74 12,66 52,34 Валюта USD/EUR 1,1108 -0,0006 -0,0090 USD/GBP 1,3077 -0,0029 -0,0036 JPY/USD 109,5400 0,3400 0,3800 RUB/USD 61,2815 0,0695 -0,8560 TRY/USD 5,8759 -0,0424 -0,0735 CNY/USD 6,9324 0,0033 -0,0473