|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|65,15
|-0,73
|-3,18
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|59,36
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|Золото (доллар/унция)
|1 547,90
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|Индексы
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|28 956,90
|211,81
|311,64
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|7 598,12
|23,19
|-46,78
|CAC 40
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|5,46
|Shanghai Composite
|3 086,85
|5,49
|53,52
|Bist 100
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|5 114,38
|4 306,84
|RTS
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|USD/EUR
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|-0,0090
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|TRY/USD
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|0,0033
|-0,0473
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2020)
https://report.az/storage/news/9c85080244f5ba3c35bf96cb0bc4e4c4/22f4ca8c-0f2a-43c4-bf58-63116121fdb5_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости