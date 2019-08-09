Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2019)

9 августа, 2019 09:46

https://report.az/storage/news/5f8995f7f875ba24624893d066c8842a/d0992946-3871-429a-81d9-b100256eb133_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 57,38 1,15 3,58 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,89 0,08 7,48 Золото (доллар/унция) 1 509,5 - 6,6 228,2 Индексы Dow-Jones 26 378,19 371,12 3 050,73 S&P 500 2 938,09 54,11 431,24 Nasdaq 8 039,16 176,33 1 403,88 Nikkei 20 593,35 76,79 578,58 Dax 11 845,41 195,26 1 286,45 FTSE 100 7 285,9 87,2 557,77 CAC 40 5 387,96 121,45 657,27 Shanghai Composite 2 794,55 25,87 300,65 Bist 100 99 142,47 1086 7 871,99 RTS 1 303,8 18,89 235,08 Валюта USD/EUR 1,1192 - 0,0035 - 0,0275 USD/GBP 1,2133 - 0,001 - 0,0621 JPY/USD 106,1 0,24 - 3,59 RUB/USD 65,0529 - 0,2842 - 4,2985 TRY/USD 5,4643 - 0,0097 0,1749 CNY/USD 7,0451 - 0,0151 0,1666

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