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|Shanghai Composite
|2 794,55
|25,87
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2019)
https://report.az/storage/news/5f8995f7f875ba24624893d066c8842a/d0992946-3871-429a-81d9-b100256eb133_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости