Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.06.2020)

9 июня, 2020 09:20

https://report.az/storage/news/fe138c168c34a730b5506592c4d59bc2/c3fc1b79-6b1c-42f5-8453-a7801075b288_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 41,88 - 0,42 - 26,45 Нефть WTI (доллар/баррель) 39,83 0,28 - 21,94 Золото (доллар/унция) 1 705,1 16,6 187 Индексы Dow-Jones 27 572,44 461,46 - 1 072,82 S&P 500 3 232,39 38,46 - 7,63 Nasdaq 9 924,75 110,67 918,13 Nikkei 23 178,1 314,37 - 496,97 Dax 12 819,59 - 28,09 - 517,52 FTSE 100 6 472,59 - 11,71 - 1 172,31 CAC 40 5 175,52 -22,27 - 861,57 Shanghai Composite 2 937,77 6,97 - 95,56 Bist 100 109 564,5 - 594,82 - 4 119,1 RTS 1 288,71 2,93 - 260,69 Валюта USD/EUR 1,1294 0,0006 0,0096 USD/GBP 1,2702 0,0034 - 0,0411 JPY/USD 108,43 - 1,16 - 0,73 RUB/USD 68,233 - 0,4644 6,0955 TRY/USD 6,7898 0,0223 0,8404 CNY/USD 7,0715 - 0,0119 0,0918

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