|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|41,88
|- 0,42
|- 26,45
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|39,83
|0,28
|- 21,94
|Золото (доллар/унция)
|1 705,1
|16,6
|187
|Индексы
|Dow-Jones
|27 572,44
|461,46
|- 1 072,82
|S&P 500
|3 232,39
|38,46
|- 7,63
|Nasdaq
|9 924,75
|110,67
|918,13
|Nikkei
|23 178,1
|314,37
|- 496,97
|Dax
|12 819,59
|- 28,09
|- 517,52
|FTSE 100
|6 472,59
|- 11,71
|- 1 172,31
|CAC 40
|5 175,52
|-22,27
|- 861,57
|Shanghai Composite
|2 937,77
|6,97
|- 95,56
|Bist 100
|109 564,5
|- 594,82
|- 4 119,1
|RTS
|1 288,71
|2,93
|- 260,69
|Валюта
|USD/EUR
|1,1294
|0,0006
|0,0096
|USD/GBP
|1,2702
|0,0034
|- 0,0411
|JPY/USD
|108,43
|- 1,16
|- 0,73
|RUB/USD
|68,233
|- 0,4644
|6,0955
|TRY/USD
|6,7898
|0,0223
|0,8404
|CNY/USD
|7,0715
|- 0,0119
|0,0918
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.06.2020)
https://report.az/storage/news/fe138c168c34a730b5506592c4d59bc2/c3fc1b79-6b1c-42f5-8453-a7801075b288_292.jpg
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