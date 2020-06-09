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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 41,88 - 0,42 - 26,45
Нефть WTI (доллар/баррель) 39,83 0,28 - 21,94
Золото (доллар/унция) 1 705,1 16,6 187
Индексы
Dow-Jones 27 572,44 461,46 - 1 072,82
S&P 500 3 232,39 38,46 - 7,63
Nasdaq 9 924,75 110,67 918,13
Nikkei 23 178,1 314,37 - 496,97
Dax 12 819,59 - 28,09 - 517,52
FTSE 100 6 472,59 - 11,71 - 1 172,31
CAC 40 5 175,52 -22,27 - 861,57
Shanghai Composite 2 937,77 6,97 - 95,56
Bist 100 109 564,5 - 594,82 - 4 119,1
RTS 1 288,71 2,93 - 260,69
Валюта
USD/EUR 1,1294 0,0006 0,0096
USD/GBP 1,2702 0,0034 - 0,0411
JPY/USD 108,43 - 1,16 - 0,73
RUB/USD 68,233 - 0,4644 6,0955
TRY/USD 6,7898 0,0223 0,8404
CNY/USD 7,0715 - 0,0119 0,0918
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